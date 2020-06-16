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【報稅2020】報稅知多啲　現金出糧可瞞報稅？勿以身試法

理財學堂 18:00 2020/06/16

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【報稅2020】報稅知多啲　現金出糧可瞞報稅？

報稅交稅可能是打工仔十大痛苦事件之一，不少首次報稅的打工仔或自僱人士，對如何報稅都有不少疑問。上文提到遲報稅有何後果等問題，以下再綜合其他報稅時或遇到的疑難為你解答。

6.現金出糧可以不報稅嗎？

不論是全職、兼職、散工，銀行過數或者以現金出糧，所有應課稅收入（例如薪金、工資、佣金、津貼同花紅等）都需要如實申報。

稅局列明所有薪金、工資及董事酬金都必須課繳薪俸稅。

即使你是 Freelancer，只要你的收入（2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日）超過基本免稅額（$132,000），或者收到稅局寄給你的報稅表，都要如實申報所有須課稅收入。

7.申索「免稅額」及「稅項扣除」需要提交證明文件嗎？

不用。申索免稅額同申索扣稅都不用提供證明文件，但相關文件、收據及紀錄都需要保存 6 年（由該課稅年度完結起計），以便稅局日後抽查。

8.報稅時可申報自願醫保保費？

對。稅務局指出，納稅人或者其配偶在 2019 年 4 月 1 日起以保單持有人身分為自己或者指明親屬繳付自願醫保保單的合資格保費，就可申請扣稅。每名受保人的最高保費扣除額是$8,000港元，可申請扣稅的受養人數目不設上限。

納稅人只要將有關資料填在 2019-20 年度的報稅表，稅局在計算該年度薪俸稅暫繳稅時，就會作出考慮。

9.如何申請緩繳薪俸稅？

如果你在 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期間，因為失業、退休及減薪等原因，致使入息減少至前一年度應課稅入息實額的 90% 的話，即符合緩繳暫繳薪俸稅的申請資格。

申請書必須在繳付暫繳稅限期前 28 天，或在繳付暫繳稅通知書發出日期後 14 天內送抵稅務局。若然你的暫繳稅款是分兩期繳交，而你在限期前已繳交了第一期稅款，你仍可申請暫緩繳第二期的全部或部分稅款。

10.慈善捐款可以扣稅嗎？

認可慈善捐款上限為（入息-可扣除支出-折舊免稅額）x百分率。可扣除支出包括服裝費、應酬費、專業學會等會費。折舊免稅額為機械或工業裝置的折舊及其他資本免稅額，而該等機械或工業裝置的使用對產生個人應課稅入息是必要的。

一般打工仔不會用到折舊免稅額，可扣除支出未必會有，所以最簡單的認可慈善捐款上限為入息乘以百分率（35%），估計多數人也不會超過上限。

另外，已婚人士（並非分開居住的）可就其配偶的認可慈善捐款申索扣減，申請扣除認可捐款的總額須不少於100元。

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欄名 : 生活理財

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