▲ 【報稅常見問題】報稅表點填？首次報稅解難大全

收到人生第一份報稅表，第一時間有何反應？到底要交幾錢稅？份報稅表應該點填？填漏資料會否被當作逃稅要坐監？買股票賺錢是否也要申報？兄弟姊妹都填父母免稅額可以嗎？以下報稅十問十答也許幫到你。

1.點解仲未收到報稅表？

如果你是首次繳稅人士，由於稅務局需要先為你設立新檔案才可寄報稅表，所以沒有固定寄發日期，但一般都會在收到下列文件後 5 個月內發出報稅表：

i. 你的僱主填報之 IR56E 表格；

ii. 或你給稅局局長有關須繳納薪俸稅的通知。

2.如何報稅？

如果你是一般打工仔，你收到的會是「個別人士報稅表（BIR60）」，這張表是用以申報你的所有薪俸收入（包括職位年收入、「花紅」、佣金及退休金收入等）、獨資業務的利潤、出租全權物業的租金，以及申索「免稅額」同「扣稅」項目。

稅局今年在6月1日向納稅人寄出「個別人士報稅表（BIR60）」。收到該表之後，有 2 個方式報稅︰「實體表報稅」及「網上報稅」。

3.「實體表報稅」及「網上報稅」有何分別？

「實體報稅表」：設有期限，納稅人須在報稅表發出日期起 1 個月內填妥同交回報稅表；而獨資業務東主的交表期限可延長至報稅表發出日期起 3 個月內。

在填寫「實體報稅表」前，可以先參考稅局提供的「個別人士報稅表指南」及「個別人士報稅表（BIR60）」。

另外，郵寄報稅表時謹記要貼足郵票，因為稅局是不會收取郵資不足的郵件，郵件退回及重寄需時，分分鐘會搞到 meet 唔到 deadline！

「網上報稅」：納稅人也可透過「稅務易」（eTax）平台進行網上報稅。

「稅務易」的好處是，可以查看是否仍有尚未提交的報稅表、尚未清繳的稅款、即時估計應該要交幾多稅，更可以經平台更新你在稅局紀錄的個人資料等。

此外，利用「稅務易」平台的報稅期限可以自動延長 1 個月，即是由報稅表發出日期起 2 個月內報稅就可以。

4.無收入便不用報稅？

注意，即使沒有收入，或年收入（2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日之收入）低於基本免稅額（132,000港元）亦即是毋須交稅的水平，只要收到報稅表，都要在報稅期限內報稅。

5.遲報稅有何後果？

遲交報稅表的話，最嚴重會被罰款$10,000港元、繳交額外稅款或被檢控。

除了面對以上罰則之外，遲交報稅表亦可能會令你交多了「額外稅」。因為稅局收不到你的「免稅額」及「扣除」項目申索，你只會享有「基本免稅額」，稅局會單方面發出估計評稅結果，變相「失去」了其他減稅（包括其他「免稅額」及「扣除」）機會。

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