  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 18:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【報稅常見問題】報稅表點填？首次報稅解難大全

理財學堂 17:59 2020/06/16

分享：

【報稅常見問題】報稅表點填？首次報稅解難大全

收到人生第一份報稅表，第一時間有何反應？到底要交幾錢稅？份報稅表應該點填？填漏資料會否被當作逃稅要坐監？買股票賺錢是否也要申報？兄弟姊妹都填父母免稅額可以嗎？以下報稅十問十答也許幫到你。

1.點解仲未收到報稅表？

如果你是首次繳稅人士，由於稅務局需要先為你設立新檔案才可寄報稅表，所以沒有固定寄發日期，但一般都會在收到下列文件後 5 個月內發出報稅表：

i.  你的僱主填報之 IR56E 表格；

ii. 或你給稅局局長有關須繳納薪俸稅的通知。

2.如何報稅？

如果你是一般打工仔，你收到的會是「個別人士報稅表（BIR60）」，這張表是用以申報你的所有薪俸收入（包括職位年收入、「花紅」、佣金及退休金收入等）、獨資業務的利潤、出租全權物業的租金，以及申索「免稅額」同「扣稅」項目。

稅局今年在6月1日向納稅人寄出「個別人士報稅表（BIR60）」。收到該表之後，有 2 個方式報稅︰「實體表報稅」及「網上報稅」。

3.「實體表報稅」及「網上報稅」有何分別？

「實體報稅表」：設有期限，納稅人須在報稅表發出日期起 1 個月內填妥同交回報稅表；而獨資業務東主的交表期限可延長至報稅表發出日期起 3 個月內。

在填寫「實體報稅表」前，可以先參考稅局提供的「個別人士報稅表指南」及「個別人士報稅表（BIR60）」。

另外，郵寄報稅表時謹記要貼足郵票，因為稅局是不會收取郵資不足的郵件，郵件退回及重寄需時，分分鐘會搞到 meet 唔到 deadline！

「網上報稅」：納稅人也可透過「稅務易」（eTax）平台進行網上報稅。

「稅務易」的好處是，可以查看是否仍有尚未提交的報稅表、尚未清繳的稅款、即時估計應該要交幾多稅，更可以經平台更新你在稅局紀錄的個人資料等。

此外，利用「稅務易」平台的報稅期限可以自動延長 1 個月，即是由報稅表發出日期起 2 個月內報稅就可以。

4.無收入便不用報稅？

注意，即使沒有收入，或年收入（2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日之收入）低於基本免稅額（132,000港元）亦即是毋須交稅的水平，只要收到報稅表，都要在報稅期限內報稅。

5.遲報稅有何後果？

遲交報稅表的話，最嚴重會被罰款$10,000港元、繳交額外稅款或被檢控。

除了面對以上罰則之外，遲交報稅表亦可能會令你交多了「額外稅」。因為稅局收不到你的「免稅額」及「扣除」項目申索，你只會享有「基本免稅額」，稅局會單方面發出估計評稅結果，變相「失去」了其他減稅（包括其他「免稅額」及「扣除」）機會。

下一頁

欄名 : 生活理財

相關文章

【報稅交稅】6個慳稅貼士 照顧長者、進修開支都可以扣稅
今日
【報稅交稅】6個慳稅貼士 照顧長者、進修開支都可以扣稅
【報稅交稅】稅單又殺到 6個慳稅貼士你要識
今日
【報稅交稅】稅單又殺到 6個慳稅貼士你要識
【交稅報稅】網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅
2020/06/11
【交稅報稅】網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅
【交稅報稅】買儲稅券預留交稅兼賺息　儲稅券6大Q&A
2020/06/10
【交稅報稅】買儲稅券預留交稅兼賺息　儲稅券6大Q&A
【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表　市民須於7月2日前交表
2020/06/01
【報稅2020】稅務局發出約277萬份報稅表　市民須於7月2日前交表

最新專欄文章 更多

【報稅2020】報稅知多啲　現金出糧可瞞報稅？勿以身試法
今日
【報稅2020】報稅知多啲　現金出糧可瞞報稅？勿以身試法
【2019豬年】元宵節拆利市　大學生會點用？（短片）
2019/02/18
【2019豬年】元宵節拆利市　大學生會點用？（短片）
【兒童戶口】如何存放利市錢？小朋友10蚊即可開戶
2019/02/11
【兒童戶口】如何存放利市錢？小朋友10蚊即可開戶
【理財習慣】2成年輕人有多過6張信用卡、8個理財戶口
2019/01/31
【理財習慣】2成年輕人有多過6張信用卡、8個理財戶口
【2019豬年】1月23日起可換新鈔 邊間銀行提早開門？
2019/01/22
【2019豬年】1月23日起可換新鈔 邊間銀行提早開門？
財政政策 稅務局 減稅 薪俸稅 稅務

上一篇文章

【報稅2020】報稅知多啲　現金出糧可瞞報稅？勿以身試法

下一篇文章

拆解短期波動 捕捉年計疫後大升市（短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版