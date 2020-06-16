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【失業率】本港最新失業率升至5.9% 創15年新高 逾23萬人失業　

職場 18:26 2020/06/16

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【失業率】本港最新失業率升至5.9% 創15年新高 逾23萬人失業　

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2月至4月的5.2%，上升至3月至5月的5.9%，創15年高位，失業人數由20.25萬人上升至23.04萬人，增加約2.79萬人，就業不足率亦由3.1%上升至3.5%。

【延伸閱讀】【失業津貼】失業需要應急金？一文睇晒民間團體抗疫援助（附申請方法）

23萬人失業　11.8萬人就業不足

政府統計處最新統計數字顯示，本港總就業人數由2月至4月的365.74萬人，下跌至3月至5月的361.95萬人，減少約3.79萬人。同期的總勞動人口亦下跌至384.99萬人，減少約9900人。失業人數（不經季節性調整）由2月至4月的20.25萬人上升至23.04萬人，增加約2.79萬人。同期的就業不足人數亦由11.86萬人上升至13.51萬人，增加約1.65萬人。

勞工及福利局局長羅致光指，由於廣泛經濟活動仍然低迷，勞工市場在3月至5月進一步惡化，失業率升至5.9%，已超越了全球金融危機爆發後5.5%的高位，達到逾15年來的最高水平，就業不足亦接近17年來的高位。

羅致光指出，雖然本地疫情有所減退，但本地經濟活動需要時間回復正常。由於疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境亦會仍然困難。因此，勞工市場在短期內仍將面對壓力，但預計未來惡化的速度或會減慢。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 職場快訊

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