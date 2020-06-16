【報稅交稅】6個慳稅貼士 照顧長者、進修開支都可以扣稅

大文豪馬克吐溫名言：「人生有兩項事情必然會發生，就是死亡同交稅。」不少人或許剛交完第二期稅，「綠色炸彈」--稅單，接着又被派到手上。如果想慳稅的話，記得好好善用扣稅申報。

4.居所貸款利息：上限10萬元

香港有不少人均擁有物業，而且正有按揭在身，需要每月供款，其中的利息其實可以用來扣稅。居所貸款利息扣除，由2017/18課稅年度起，可申扣年期有20個課稅年度（可不連續申請扣除）。至於每人可得的扣除上限，等於該年度扣除上限乘以佔業權的百分比。

不過，要留意只有以個人名義持有的自住物業的貸款利息可獲扣除，申請人亦要是該物業的業主，若以有限公司名義持有則不符資格。另外，樓花的按揭貸款利息也不獲扣除。值得一提的是，由於物業持有可以出現多種不同情況，有需要的話可上稅局網站查看例子或打去稅局查詢。

5.認可慈善捐款扣稅：須多於100元

認可慈善捐款上限為（入息-可扣除支出-折舊免稅額）x百分率。可扣除支出包括服裝費、應酬費、專業學會等會費。折舊免稅額為機械或工業裝置的折舊及其他資本免稅額，而該等機械或工業裝置的使用對產生個人應課稅入息是必要的。

一般打工仔不會用到折舊免稅額，可扣除支出未必會有，所以最簡單的認可慈善捐款上限為入息乘以百分率（35%），估計多數人也不會超過上限。另外，已婚人士（並非分開居住的）可就其配偶的認可慈善捐款申索扣減，申請扣除認可捐款的總額須不少於100元。

6.照顧長者及進修開支：各10萬元

另有兩項較常會用的是扣稅項目，分別是長者住宿照顧開支及個人進修開支。

長者住宿照顧開支是指，在有關課稅年度，為已滿60歲的父母、祖父母或外祖父母實際繳付予合資格院舍的住宿照顧開支。在2019/2020年度，最高可扣除的上限為10萬元。

個人進修開支可獲扣除的包括課程及有關考試費，上限為10萬元。申請扣稅要在付款課稅年度進行，並非以開始上課日計。此外，要獲扣除就要修讀由指明「教育提供者」所提供的課程，而該課程必須為取得或維持現在或將來受僱工作所需資格修讀。

順帶一提，若擁有專業資格是受聘的必要條件，該專業學會等的會費都可獲扣除，但只限於一個專業學會，工會的會費和費用不能獲得扣除。

最後，不厭其煩地再提醒一下，如果想減少稅賦，扣稅是要自己申報的，否則會被當成是自動放棄。

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