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【移民澳洲】過去10年 澳洲新移民多高學歷人才　

澳紐 15:33 2020/07/09

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【移民澳洲】澳洲新移民多高學歷人才　專家：疫情後需盡快恢復移民增長 -

港區國安法月初在港實施，引發多國關注，當中澳洲宣布放寬移民措施「收留」港人，港人學生及臨時工作簽證延長至5年，提供永居澳洲的另一種途徑。

澳洲近年積極推出各類移民計劃，吸引海外人才。當地有經濟學家認為，由於以往移民至澳洲的人均為持有高學歷，澳洲在疫情後需要盡快恢復移民人口的增長，以增加經濟復甦的推動力。

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲料今財年淨移民大減30%　總理莫里森：無意削減移民配額

69%移民持有高中或以上的學歷

據早前，澳洲傳媒《SBS》報道，澳洲統計局去年11月公布的2019年移民特徵調查顯示，在過去10年間，澳洲15歲或以上新移民中有近69%持有高中以上的學歷，當中79%持有大學學位或以上學歷，13%持有文憑或高級文憑資格，5.5%則持有證書級別資格。具有資歷的新移民中，持有管理和商業相關資歷的佔25%，其次是工程和相關技術，佔19%；健康護理及資訊科技各佔12%。

調查也顯示，有90%移民在移居前的資歷能在澳洲獲得充分認可。悉尼科技大學商學院社會經濟學教授Jock Collins認為，這是澳洲的一大進步，因為在過去幾十年間有高學歷移民資歷不受認可的情況，勞動力無法有效分配而導致市場失效（Market Failure），例如是持有醫生資格的人要在澳洲做的士司機。

【延伸閱讀】澳洲延長技術及畢業簽證至5年 由前澳洲移民官拆解邊種技術簽證較容易

移民有望為經濟復甦注入動力

Collins認為，調查結果顯示，透過移民的計分制度，按申請人的學歷、語言技能、工作經驗及年齡評分挑選最適合的人選，能有效地吸引高學歷人才他認為吸引人才移民澳洲的一大好處，是由於移民的學歷是在其他國家考取，學費由其他國家的公帑支付，澳洲毋須教育成本下，即可增加高學歷人才。

對於有人認為澳洲應削減移民配額，以保障當地人的就業機會。Collins認為那是錯誤的想法，相反，他認為在經濟危機下，更需要盡快恢復移民人口的增長。他指出，調查結果顯示，移民計劃能有效吸引人才，有望對疫情後的經濟復甦起重要作用。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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