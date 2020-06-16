▲ 【報稅交稅】稅單又殺到 6個慳稅貼士你要識

相信大家近日也陸續收到稅單，在經濟不景氣下想找辦法慳稅，就要懂得善用扣稅。

去年港府推出了幾項新政策，鼓勵大家自己增加退休及醫療保障，扣稅就是一大誘因。假如大家有買合資格年金、進行可扣稅強積金自願性供款，或買合資格自願醫保保單，記得要在報稅時，主動填報申請扣稅，否則不會自動享有扣稅，這和過往其他申請一樣。

QDAP及TVC：合共6萬元

合資格延期年金（QDAP）保費及可扣稅強積金自願性供款（TVC），總共可獲得6萬元的扣除。由於合資格延期年金保費和可扣稅強積金自願性供款是共享6萬元的免稅額，如同時申索，則先扣除強積金，之後再扣延期年金。

假如你是已婚人士，可申請扣除由本人或同住配偶，為延期年金領取人繳付的合資格年金保費，但必須剔除配偶已申請扣除的同一筆款項。

自願醫保：每名投保人最高8,000元

根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費，每名投保人可獲最高8,000元扣除額。

假如你為合資格的指明親屬投保，如子女或持有香港身份證的配偶，而對方沒有申請扣除，你可以申請扣除。

另外，多於一名納稅人可就同一名受保人申索稅務扣除。如保單有多於一名保單持有人，所繳付的合資格保費須視為由所有保單持有人以相等份額繳付。

一般強積金供款：最高1.8萬元

一般強積金強制性供款繼續可獲扣除，最高扣除額仍為1.8萬元。換言之，有關入息為3萬元或以上，就可獲得最高1.8萬元扣除額。

要注意的是，強積金扣除是以個人為單位，所以不論你有多於一個正供款帳戶，最高扣除仍只是1.8萬元。另外，如實際供款只是1萬元，就只能扣1萬元，因為扣稅是根據實質已作出的強制性供款獲取。

居所貸款利息：上限10萬元

香港有不少人均擁有物業，而且正有按揭在身，需要每月供款，其中的利息其實可以用來扣稅。居所貸款利息扣除，由2017/18課稅年度起，可申扣年期有20個課稅年度（可不連續申請扣除）。至於每人可得的扣除上限，等於該年度扣除上限乘以佔業權的百分比。

不過，要留意只有以個人名義持有的自住物業的貸款利息可獲扣除，申請人亦要是該物業的業主，若以有限公司名義持有則不符資格。另外，樓花的按揭貸款利息也不獲扣除。值得一提的是，由於物業持有可以出現多種不同情況，有需要的話可上稅局網站查看例子或打去稅局查詢。

認可慈善捐款扣稅：須多於100元

認可慈善捐款上限為（入息-可扣除支出-折舊免稅額）x百分率。可扣除支出包括服裝費、應酬費、專業學會等會費。折舊免稅額為機械或工業裝置的折舊及其他資本免稅額，而該等機械或工業裝置的使用對產生個人應課稅入息是必要的。

一般打工仔不會用到折舊免稅額，可扣除支出未必會有，所以最簡單的認可慈善捐款上限為入息乘以百分率（35%），估計多數人也不會超過上限。另外，已婚人士（並非分開居住的）可就其配偶的認可慈善捐款申索扣減，申請扣除認可捐款的總額須不少於100元。

照顧長者及進修開支：各10萬元

另有兩項較常會用的是扣稅項目，分別是長者住宿照顧開支及個人進修開支。

長者住宿照顧開支是指，在有關課稅年度，為已滿60歲的父母、祖父母或外祖父母實際繳付予合資格院舍的住宿照顧開支。在2019/2020年度，最高可扣除的上限為10萬元。

個人進修開支可獲扣除的包括課程及有關考試費，上限為10萬元。申請扣稅要在付款課稅年度進行，並非以開始上課日計。此外，要獲扣除就要修讀由指明「教育提供者」所提供的課程，而該課程必須為取得或維持現在或將來受僱工作所需資格修讀。

順帶一提，若擁有專業資格是受聘的必要條件，該專業學會等的會費都可獲扣除，但只限於一個專業學會，工會的會費和費用不能獲得扣除。

最後，不厭其煩地再提醒一下，如果想減少稅賦，扣稅是要自己申報的，否則會被當成是自動放棄。

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