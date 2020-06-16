黃錦星︰推綠色就業計劃 涉共1,000職位 聘應屆畢業生任職環保工作 職場 13:40 2020/06/16 分享： 今日（16日）下午，政府將公布最新的失業率數字。環境局局長黃錦星表示，將推出綠色就業計劃，協助政府推動電動車、減廢回收和生態旅遊，同時會資助環保業僱主聘請應屆畢業生，涉及1,000個職位。 黃錦星出席電台節目時表示，綠色就業計劃將會推出1,000個職位，包括超過500個時限職位及「大專生入行計劃」，聘請應屆畢業生任職環保工作，協助推動及落實新的環保政策。 欄名 : 職場百科 最新專欄文章 更多 遙距工作成職場新趨勢 企業員工如何建立互信？ 2020/06/14 遙距工作成職場新趨勢 企業員工如何建立互信？ 【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬 2020/06/12 【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬 【政府工】康文署聘香港大球場兼職 高級球場助理時薪高達88元 2020/06/11 【政府工】康文署聘香港大球場兼職 高級球場助理時薪高達88元 職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質 2020/06/11 職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質 【書展兼職】書展7月15日開幕 參展商聘兼職時薪高達80元 2020/06/09 【書展兼職】書展7月15日開幕 參展商聘兼職時薪高達80元 職位招聘 求職招聘 失業 就業 黃錦星 環境局 失業率