黃錦星︰推綠色就業計劃 涉共1,000職位 聘應屆畢業生任職環保工作

今日（16日）下午，政府將公布最新的失業率數字。環境局局長黃錦星表示，將推出綠色就業計劃，協助政府推動電動車、減廢回收和生態旅遊，同時會資助環保業僱主聘請應屆畢業生，涉及1,000個職位。



黃錦星出席電台節目時表示，綠色就業計劃將會推出1,000個職位，包括超過500個時限職位及「大專生入行計劃」，聘請應屆畢業生任職環保工作，協助推動及落實新的環保政策。



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