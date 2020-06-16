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【政府派錢1萬】網上銀行登記最快7月8日收錢 3間銀行登記網上銀行方法

日常開支 16:08 2020/06/16

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【政府派錢1萬】網上銀行登記最快7月8日收錢 3間銀行登記網上銀行方法 -

政府派現金一萬元的「現金發放計劃」將於本周日起（21日）接受登記，政府預計，市民於6月21日至6月30日透過電子途徑登記計劃，最快於7月8日起開始陸續收到款項，現時共有21間銀行參與計劃。以下就列舉了本港3間銀行登記網上銀行的步驟。

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】「現金發放計劃」網上登記16間銀行優惠一覽　送千足黃金好吸引

渣打銀行

1. 在渣打銀行網站主頁「登入網上理財」下面按「首次登入」
2. 輸入提款卡/電話理財卡／信用卡號碼及相關密碼，按指示輸入資料，再按「繼續」
3. 於登記的手提電話以短訊形式收取一次性密碼（OTP）
4. 輸入正確的一次性密碼後，即可建立個人用戶登入帳號及密碼。
5. 完成登記後，可即時登入及使用網上理財。

東亞銀行

經網站開設電子網絡銀行服務

1. 在東亞銀行網站主頁「電子網絡銀行服務
2. 輸入帳戶/信用卡號碼，其他用戶需輸入6位數字起始密碼；信用卡用戶需輸入6位數字電話私人密碼（於確認信用卡期間自行設定），按指示輸入資料後，再按「繼續」。
如忘記密碼，信用卡帳戶用戶需致電信用卡客戶服務熱綫3608 6628安排即時重設；其他用戶則需到銀行分行重設密碼。
3. 成功登入後，需重設密碼，並按指示輸入個人資料，再按「確認」完成啟動電子網路銀行服務
4. 啟動網上銀行後，即可設定使用者姓名，方便下次登入時使用。

經應用程式開設電子網絡銀行服務

1. 下載BEA App（iOS/Android
2. 輸入帳戶/信用卡號碼，其他用戶需輸入6位數字起始密碼；信用卡用戶需輸入6位數字電話私人密碼（於確認信用卡期間自行設定），按指示輸入資料後，再按「繼續」。
3. 於登記的手提電話以短訊形式收取一次性密碼（OTP），輸入正確的一次性密碼。
4. 登記及核實電郵地址。
5. 重設密碼，並按指示輸入個人資料，再按「確認」完成啟動電子網路銀行服務

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】書面申請表格今日可領取 一文睇清5大地點【附下載連結】

大新銀行

1. 在大新銀行網上理財服務登入頁面點選「立即登記」以進行登記。
2. 進入登記頁面後，輸入帳戶/信用卡號碼。
3. 設定「網上理財登入帳號」及「網上理財密碼」以作日後登入網上理財服務之用。
4. 於登記的手提電話以短訊形式收取一次性密碼（OTP）
5. 輸入正確的一次性密碼後，登記個人電郵地址。
6. 透過電郵收到確認連結，透過連結核實電郵地址。
7. 完成登記，可即時登入及使用網上理財。

滙豐、恒生、中銀香港及花旗銀行開設網上銀行教學【上一頁

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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