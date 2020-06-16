▲ 【滙款攻略】滙款海外帳戶 如何將手續費降到最低？

香港局勢不穩，移民海外成為港人的熱門話題，同時亦有市民將資金兌換成外幣，並存放在海外的離岸戶口。不過，要將資金由香港滙至海外，手續費並不低，小數怕長計，對於有海外滙款需要的人士，可留意以下較慳錢的方法。

現時銀行的網上電滙的手續費，普遍介乎65元至

200多元之間，手續費不算便宜，這一次來探究一下更抵的滙款方法。

而想詳細了解銀行電滙手續費，可瀏覽此比較文章︰邊間銀行豁免海外滙款手續費？

花旗戶口免滙款費

現時滙豐、渣打、星展及花旗四間銀行的尊貴戶口用戶，可免費環球滙款至個人或同行的第三方的海外戶口，持有這些戶口的用戶亦可透過該行開設海外離岸戶口。不過尊貴戶口的開戶門檻較高，普遍要求100萬港元等值的資產。

【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽

沒有這麼多資金？花旗銀行提供「花旗全球轉賬」服務，客戶可免費於網上即時進行環球轉賬至本人或第三者於全球逾18個國家及地區的Citibank賬戶，包括英國、美國、澳洲、加拿大等地，「花旗全球轉賬」適用於Citibanking、Citi Priority、Citigold或花旗私人客戶業務戶口，Citibanking是當中門檻最低的戶口類別。

▲ 「花旗全球轉賬」服務

至於打算滙款至其他銀行的海外戶口，Citi Priority、Citigold或花旗私人客戶業務戶可獲豁免電滙手續費。當中Citi Priority的開戶資金為等值50萬港元。

此外，星展銀行的特快海外轉賬及滙款亦豁免電滙手續費、電報費及代理銀行費用，可海外轉賬至9個國家及歐元區。而開設DBS Acoount要求為等值20萬港元資產。

▲ 星展銀行的特快海外轉賬及滙款服務。

使用第三方轉帳平台

但是，不想「鎖死」一大筆資金在銀行，又想有較低價的電滙服務，可選擇第三方滙款平台，而當中TransferWise開始較為港人認識。

國際滙款平台TransferWise是英國的初創企業，在2018年打入本港市場，提供低收費、快速的國際轉帳的服務，可國際轉帳至全球百多個國家及地區。

【更多關於TransferWise的新聞】英滙款平台TransferWise：接入亞洲6電子錢包 拓展區內業務

簡單說，TransferWise充當中介人的角色，用戶將港元從本地銀行轉帳到該平台，再從該平台兌換成指定的外幣並轉帳到海外的戶口。由於收款人是直接從 TransferWise當地銀行帳戶收到款項，因此TransferWise能提供快速的滙款服務。手續費方面是以固定百分比計算。

據官方網站資料，假設將5,000港元滙至英國，手續費為26.11港元，而滙率方面，每1港元兌到0.10189英鎊。扣除手續費後，即在英國的收款帳戶最終可收到506.81英鎊。

▲ 在TransferWise網站輸入要滙款的金額，即會顯示即時滙率及手續費。

手續費方面的確比傳統銀行為低，滙率方面又如何呢？根據TTRate.com的截至6月16日資料，滙豐銀行及星展銀行的港元兌英鎊的電滙賣出價如下︰

滙豐︰1︰0.10045

星展︰1︰0.10121

手續費及滙率方面，TransferWise是較為優勝。但要留意的是，TransferWise的手續費是以固定百分比計算，因此當進行大額轉帳時，手續費就會較高，此時可能使用銀行的滙款服務或會更抵了！因此，用家在使用前宜貨比三家，將手續費及滙率的因素都要考慮！

▲ 假設要滙款50萬港元，手續費高達2,100多元。

責任編輯︰陳啟昌

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