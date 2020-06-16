G2000全場男女裝低至半價　彩豐行精選產品加$1多1件

下一篇文章
疫情下校外課程單方面改授課模式釀糾紛 消委會：「不可退款」非免責「擋箭牌」
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1、G2000全場男女裝低至半價
即日起，G2000全場男女裝低至半價，買2件男裝再9折，特賣場除外。優惠不適用於襪子、第三方品牌貨品或MTM服務，組合價貨品及西裝套裝需以個別價格計算折扣及件數。
2、彩豐行精選產品加$1多1件
由即日起至6月18期間，只要到彩豐行門市正價購買以下產品就可以加$1買多1件。數量有限，售完即止。
3、Pizza-BOX：5件雞上脾優惠價$40
由即日起至本星期五 （6月15日至6月19日），到Pizza-BOX門市自取，5件雞上脾，優惠價$40。只限門市訂購，先到先得，售完即止。
撰文：hket小編
================
市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。
欄名 : 今日優惠精選