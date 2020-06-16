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G2000全場男女裝低至半價　彩豐行精選產品加$1多1件

消費錦囊 07:00 2020/06/16

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G2000全場男女裝低至半價　彩豐行精選產品加$1多1件 -

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、G2000全場男女裝低至半價

即日起，G2000全場男女裝低至半價，買2件男裝再9折，特賣場除外。優惠不適用於襪子、第三方品牌貨品或MTM服務，組合價貨品及西裝套裝需以個別價格計算折扣及件數。

優惠詳情：G2000分店地址

2、彩豐行精選產品加$1多1件

由即日起至6月18期間，只要到彩豐行門市正價購買以下產品就可以加$1買多1件。數量有限，售完即止​。

  • 免沖消毒潔手啫喱（水蜜桃/薰衣草/蘋果味） （原價$14.9） 平均每件$7.9​
  • 柔軟化妝棉（100塊） （原價$15.9） 平均每件$8.4​
  • 抗菌修護潤手霜 （原價$19.9） 平均每件$10.4​
  • 檀香香薰精油沐浴露 （原價$39.9） 平均每件$20.4​
  • 透明質酸保濕卸妝紙巾 （原價$49.9） 平均每件$25.4​
  • 薏米去水腫 / 當歸抗氧紅潤面膜套裝 （原價$59.9） 平均每件$30.4​
  • 12杯水角質更新啫喱 （原價$79.9） 平均每件$40.4​
  • 透明質酸眼部神仙棒 （原價$109.9） 平均每件$55.4​
  • 有機摩洛哥純堅果油眼霜 （原價$129.9） 平均每件$65.4​

彩豐行門店地址

3、Pizza-BOX：5件雞上脾優惠價$40

由即日起至本星期五 （6月15日至6月19日），到Pizza-BOX門市自取，5件雞上脾，優惠價$40。只限門市訂購，先到先得，售完即止。

Pizza-BOX門市地址

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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