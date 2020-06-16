KFC外賣優惠 買滿$250憑優惠碼即減$30（附優惠碼） 消費錦囊 10:30 2020/06/16 分享： 近日天氣反覆不定，唔想出街食飯，都可以嗌外賣。KFC最新外賣優惠，買滿$250憑優惠碼即減$30。 即日起，憑優惠碼「HD-C141」，外賣訂購滿$250憑優惠碼即減$30。訂購網站：KFC 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Cinema City港島區院綫 2D電影票價$58 今日 Cinema City港島區院綫 2D電影票價$58 疫情下校外課程單方面改授課模式釀糾紛 消委會：「不可退款」非免責「擋箭牌」 2020/06/15 疫情下校外課程單方面改授課模式釀糾紛 消委會：「不可退款」非免責「擋箭牌」 【口罩供應】OK便利店今午2時指定分店售兒童口罩 每盒20片售50元（附購買詳情） 2020/06/15 【口罩供應】OK便利店今午2時指定分店售兒童口罩 每盒20片售50元（附購買詳情） 【迪士尼重開】香港迪士尼樂園6月18日起重開 設入場人數限制須網上預約 2020/06/15 【迪士尼重開】香港迪士尼樂園6月18日起重開 設入場人數限制須網上預約 麥當勞脆皮阿華田脆脆新地 驚喜價$5 2020/06/15 麥當勞脆皮阿華田脆脆新地 驚喜價$5 外賣 KFC 著數優惠