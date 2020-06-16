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KFC外賣優惠　買滿$250憑優惠碼即減$30（附優惠碼）

消費錦囊 10:30 2020/06/16

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近日天氣反覆不定，唔想出街食飯，都可以嗌外賣。KFC最新外賣優惠，買滿$250憑優惠碼即減$30。

即日起，憑優惠碼「HD-C141」，外賣訂購滿$250憑優惠碼即減$30。訂購網站：KFC

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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