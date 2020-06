▲ 【中年危機】避免悔不當初 你要避免的8件事

臨床心理學家Karen Nimmo 針對年齡介乎35至60歲的群組進行一項非正式調查,了解他們認為人生中最後悔的事情是什麼,總結了8項多數受訪者認為後悔的事,以下為第五至八位:

第五位:未有妥善管理金錢( Not being smarter with money)

就算是看似很富有的人,也會因為自己未有妥善處理金錢,聰明地管理自己財富而感到後悔。例如:不少人都會為自己有買樓或沒有買樓的決定感到後悔。或許,除了個人情感外,金錢是另一個令人感到擔憂的源頭。

第六位:沒有好好讀書 或揀錯職業(Not getting more education (or choosing the wrong path)

不少人都試過後悔未有好好讀書,提升自己的教育水平,或未有下定決心學好某一技能或專門知識。之所以這樣,多數是因為他們後悔自己揀錯行業,不滿自己現時的職業。

第七位:錯過機會(Lost opportunities)

不少人都試過悔錯過機會,這往往是因為不滿未能改變的現狀。如:為什麼當初沒有把握機會生小孩,如今仍膝下猶虛;為什麼當初錯過一段美好關係,今天仍未能找到對的人生陪伴等。

第八位:做了愚蠢的事 或做了令別人受傷的事(Doing stupid or mean things)

不少人都後悔自己做過一些愚蠢的事情,如酗酒、濫藥、與錯的人發生性關係等。

