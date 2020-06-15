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【中年危機】避免悔不當初　你要避免的8件事

退休及生活保障 18:30 2020/06/15

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【中年危機】避免悔不當初　你要避免的8件事

臨床心理學家Karen Nimmo 針對年齡介乎35至60歲的群組進行一項非正式調查，了解他們認為人生中最後悔的事情是什麼，總結了8項多數受訪者認為後悔的事，以下為第五至八位：

第五位：未有妥善管理金錢（ Not being smarter with money）

就算是看似很富有的人，也會因為自己未有妥善處理金錢，聰明地管理自己財富而感到後悔。例如：不少人都會為自己有買樓或沒有買樓的決定感到後悔。或許，除了個人情感外，金錢是另一個令人感到擔憂的源頭。

第六位：沒有好好讀書　或揀錯職業（Not getting more education (or choosing the wrong path)

不少人都試過後悔未有好好讀書，提升自己的教育水平，或未有下定決心學好某一技能或專門知識。之所以這樣，多數是因為他們後悔自己揀錯行業，不滿自己現時的職業。

第七位：錯過機會（Lost opportunities）

不少人都試過悔錯過機會，這往往是因為不滿未能改變的現狀。如：為什麼當初沒有把握機會生小孩，如今仍膝下猶虛；為什麼當初錯過一段美好關係，今天仍未能找到對的人生陪伴等。

第八位：做了愚蠢的事　或做了令別人受傷的事（Doing stupid or mean things）

不少人都後悔自己做過一些愚蠢的事情，如酗酒、濫藥、與錯的人發生性關係等。

【第一至四位，按上一頁

【原文摘自：The Top 8 Regrets of Middle Age

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