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【中年危機】人到中年最後悔的8件事　其中一件事同錢有關

退休及生活保障 18:29 2020/06/15

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人人都會機會有「中年危機」，但到底什麼是中年危機？危機會有幾大？每個人對「中年危機」都會有不同解讀，無論你踏入中年已否，吸早做好準備減低發生「中年危機」的機會，讓自己活得更好。

臨床心理學家Karen Nimmo 針對年齡介乎35至60歲的群組進行一項非正式調查，了解他們認為人生中最後悔的事情是什麼，總結了8項多數受訪者認為後悔的事：

第一位：當有人離世時　才發現自己沒有「做對事」（Not doing the "right" thing when someone died）

所謂沒有「做對事」，包括與自己關係親密的人離世時，自己沒有在旁；未能阻止友人自殺；父親不幸過世前，卻與他發生爭執。

假如人生可以重來，或者多一點時間，他們都希望能修補與離世者破損的關係，或花更多時間與最愛的人在一起。

第二位：花太多時間擔心或恐懼（Spending too much time worrying and being afraid）

不少人因為恐懼，令他們錯過做一些原本能夠做但卻猶豫不決不敢做的事情。例如嘗試新鮮的事物、約會不同的人、從事沒太多人試過的職業等。

第三位：留在舒適圈　錯過精彩的人生歷程（Not having enough adventure staying in the comfort zone）

因為生活擔子，如照顧小孩、伴侶、償還樓按貸款、應付工作等，令到自己沒有跳出「舒適圈」，錯過一些或更精彩的人生冒險歷程。

第四位：與不理想的工作或不理想的人際關係糾纏不清（Staying too long in a bad situation (work/relationships）

對於自己不滿意的工作，或不理想的人際關際膠著太耐，未有果斷解決問題。

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