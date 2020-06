【中年危機】人到中年最後悔的8件事　其中一件事同錢有關

人人都會機會有「中年危機」,但到底什麼是中年危機?危機會有幾大?每個人對「中年危機」都會有不同解讀,無論你踏入中年已否,吸早做好準備減低發生「中年危機」的機會,讓自己活得更好。

臨床心理學家Karen Nimmo 針對年齡介乎35至60歲的群組進行一項非正式調查,了解他們認為人生中最後悔的事情是什麼,總結了8項多數受訪者認為後悔的事:

第一位:當有人離世時 才發現自己沒有「做對事」(Not doing the "right" thing when someone died)

所謂沒有「做對事」,包括與自己關係親密的人離世時,自己沒有在旁;未能阻止友人自殺;父親不幸過世前,卻與他發生爭執。

假如人生可以重來,或者多一點時間,他們都希望能修補與離世者破損的關係,或花更多時間與最愛的人在一起。

第二位:花太多時間擔心或恐懼(Spending too much time worrying and being afraid)

不少人因為恐懼,令他們錯過做一些原本能夠做但卻猶豫不決不敢做的事情。例如嘗試新鮮的事物、約會不同的人、從事沒太多人試過的職業等。

第三位:留在舒適圈 錯過精彩的人生歷程(Not having enough adventure staying in the comfort zone)

因為生活擔子,如照顧小孩、伴侶、償還樓按貸款、應付工作等,令到自己沒有跳出「舒適圈」,錯過一些或更精彩的人生冒險歷程。

第四位:與不理想的工作或不理想的人際關係糾纏不清(Staying too long in a bad situation (work/relationships)

對於自己不滿意的工作,或不理想的人際關際膠著太耐,未有果斷解決問題。

