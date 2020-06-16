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【退休規劃】疫情挑戰「FIRE」運動　堅持5個策略 邁向財務自由

退休及生活保障 15:47 2020/06/16

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新冠肺炎疫情全球大流行，衝擊環球經濟，不少人面臨失業危機。在股市波動下，渴望提早退休、依靠投資收益作被動收入的人或大受影響。疫情下不少人的「FIRE」計劃（Financial Independence， Retire Early，財政獨立、提早退休）受挑戰，CNBC訪問了幾個正實行「FIRE」計劃的人，分享了他們如何應對疫情的危機，堅持向提早退休的目標進發。

【延伸閱讀】【財務自由】想盡早財務自由　學識「FIRE」理財4招

1. 重新審視投資組合

在市況不明朗及波動下，不少專家均會建議投資者不要在這段時期進行買賣，以免受市場恐慌情緒影響。不過，專家也建議，投資者應最少每年審視一次自己的投資組合，將資產分布比重還原至切合長遠目標的比例。

已實現提早退休的Financial Freedom》作者Grant Sabatier在今年3月當疫情引發恐慌情緒導致市場陷入動盪時，決定重新審視自己的投資組合。他指，雖然當時他沒有重整投資組合的計劃，但經檢視後認為投資組合中股票所佔的比例略重，因此選擇沽出一些股票，讓投資組合更多元化。

除了減低股票的比重外，Sabatier堅持不作不必要的買賣，但他也承認，要在跌市的危機感中保持冷靜不作買賣，堅守長綫投資的目標亦不容易：「我不斷提醒自己，只有沽出時才會真正出現虧損，現股價下跌只是帳面上的損失而已。」

波動市下，另一對於30多歲已達成儲蓄目標、並實現提早退休的SteveCourtney Adcock夫婦，同樣在疫情下重新檢視了投資組合，並決定將更多資金投放在股票市場Steve指，在疫情之前，他們會提取股息作為生活費用的一部分，但現時則將股息的收益投資在市場上，並以應急基金來應付日常開支。Steve相信市場最終會反彈：「現時增持股票，是希望能為捕捉市場反彈時的升勢做好準備。」

2. 減少不必要開支

在經濟不明朗下，調整每月預算、減少開支，或能令你增加儲蓄，以備不時之需。SteveCourtney目前正減省所有不必要的支出。「我們不外出用餐，減少買酒，也少了在亞馬遜（Amazon）購物。」

他們指，每年開支通常為45,000到50,000美元（約34至38萬港元），但現時已削減至每年30,000美元（約23萬港元），或每月2,500美元（約1.9萬港元），二人預計會維持這個低消費水平，直至經濟情況出現好轉。

3. 增加收入來源

有望在幾年內實現財務自由的企業家Julien及Kiersten Saunders則傾向增加收入來源。Kiersten認為，在經濟不明朗下，擁有多個收入來源較只有一份工作的收入更有保障。Julien早在2018年辭去工作，而Kiersten最近亦辭去了市場推廣的工作，二人現時專心經營其業務和博客Rich ＆ Regular。

透過全職工作固然可獲得穩定收入，但做經營自己的事業，令Julien及Kiersten認識到賺錢可以有更多不同的方法。他們從各種渠道獲得6位數的收入，包括他們的博客，以及與其他品牌合作，分享他們理財心得，最近更與出版社簽約出書。

【延伸閱讀】【財務自由】百萬富翁35歲提早退休　達到財務自由6大心得

4. 避免每天查閱帳戶結餘

Sabatier以往都會每天查閱他資產淨值，助他監察個人的財務狀況，並保持實現目標的動力。儘管他現時財力充足，沒有財務上的憂慮，但他直言當看到資產淨值在10天內跌30%亦難免會感到憂慮。因此，為免受恐慌情緒影響，Sabatier暫停了每日查閱帳戶的習慣，並已經接受自己的資產目前處於「保存而非增長的階段」。他相信市場未來將會反彈，當反彈時，他才會重拾每天查閱資產淨值的習慣。

5. 堅持長綫投資

Justin和Kaisorn McCurry建立了7位數的投資組合，並在30多歲時開展退休生活。3月份時，他們眼睜睜看着組合的資產總值單月損失近30萬美元（230萬港元），但未有改變他們長綫投資的策略。

他們現時主要靠組合的派息及博客的收入作生活費，而且擁有極其充足的現金水平，因此，他們預計在未來數十年也未有需要動用到投資組合的本金，也根本沒有在蝕本時沽貨的需要。這也是他們可以無視短綫波動的「本錢」。Justin認為，投資是一場長期戰役，考驗人以數十年計的耐心及堅持，因此他堅持執行在過去超過一個世紀仍能行之有效的投資心法：投資股票，就算看着其起跌也毋須擔心太多。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 退休理財

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