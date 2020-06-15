▲ 疫情下校外課程單方面改授課模式釀糾紛 消委會：「不可退款」非免責「擋箭牌」

疫情下學校停課數月，提供校外學習課程的商戶亦受影響，不少商戶採取應變措施，將面授課程改為網上授課。但消委會在今年首5個月，錄得超過250宗與此類課程有關投訴，涉及校方單方面改動課堂安排、教學形式，以至課程內容，引起消費者不滿。

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90分鐘課堂改為15分鐘

消委會接獲投訴，有家長為家長以9,100元為兒子報讀K3英文拼音課程，原意是想讓兒子與外籍老師面對面交流，但受疫情影響，公司突然通知有關課堂將會以網上教學形式作出補課，要求家長盡快上網選擇上課日期，並預先編印教材安排陪同子女一起上課。投訴人認為在職父母難以在指定時間抽空陪同子女上課，幼稚園學生難以集中精神和安坐電腦前學習，而且打印機亦非家庭必備，亦不滿課程由原定的90分鐘親身指導，改為15分鐘的網上授課。後來經消委會介入，公司同意退款。

6,300元報班 停課只提供自學教材

另外，有投訴人替女兒報讀價值7,200元的拉丁舞課程，因應疫情停課兩星期後，通知學員以網上直播復課，學生亦可選擇回校上課，惟課室最多只可容納6位學生，投訴人不願冒險帶女兒回校，另一方面擔心直播課程欠缺導師親身指導，加上家中空間有限或容易導致受傷。投訴人向該公司表達對兩個方案的憂慮後，僅表示如沒有如期上課，將按規定扣除課堂。經消委會介入後，公司才同意免費延長課程，暫不扣除受影響課堂。



此外，亦有投訴人付費6,300元為就讀中五的女兒報讀英語文憑試預備班，但受疫情影響，原訂2月中開課的預備班取消，僅向學生提供自學教材。事主不滿被動地接獲通知，已繳學費卻只換來自學教材，無助提升女兒應試技巧，向消委會投訴，經調停後獲安排退款。

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消委會：「不可退款」不應作「擋箭牌」



消委會指，理解今次疫情對不少行業而言是非常艱難的時期，須在符合社交距離的大前提下繼續提供服務，但往往未能照顧消費者的需要和感受，即使合約訂明「不可退款」、「商戶保留最終決定權」等條款，商戶亦不應以此為免責「擋箭牌」。商戶若要改動課堂安排，應事先與消費者溝通，以免惹來服務不對辦之嫌。

責任編輯：李瑩

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