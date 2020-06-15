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消委會：部分停車場收費條款欠清晰　「半小時價」字體小或致誤會

日常開支 13:53 2020/06/15

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消委會：部分停車場收費條款欠清晰　「半小時價」字體小或致誤會 -

香港地少車多，泊車成本高，不少商場更會推出泊車優惠吸引消費。消委會實地考察全港40個常用多層停車場，發現部分停車場收費條款欠清晰，標示方式亦易造成誤導。部分停車場將「每半小時」等收費關鍵字眼以較小字體列出，容易誤導消費者。

【延伸閱讀】【油價暴跌】油公司被轟合謀定價 競委會：本港車用燃油「市場失效」 促政府介入

收費標示字體細小 容易造成誤導

消委會早前派人實地考察全港40個常用多層停車場，發現有11個停車場無在外圍展示時租收費，21個停車場的收費標示字體細小，或位置不佳，駕駛者在車上或難以閱讀。消委會舉例指，有停車場標榜時租10元，卻以相對較小的字體，列出只適用於星期一至五非繁忙時段，而且並無展示一般時段收費；部分停車場更將「每半小時」等收費關鍵字眼以較小字體列出，容易造成誤導。

消委會又發現，有10個停車場的入閘機時間較天文台時間慢1至3分鐘，有部分更快1分鐘，或導致車主有可能因時差而需多付泊車費用。另外，調查中7個停車場只容許車身高度少於1.85米的車輛進入，部分停車場則路窄彎多，泊車位空間闊度僅2.1米，消委會提醒司機要多加留意，避免碰撞。

【延伸閱讀】 【油價暴跌】負油價就以為入油可賺錢？ 搞清原油同汽油概念先

泊車優惠條款不一　部分設換領優惠限期

調查中34個停車場有提供免費泊車優惠，但消費要求五花八門，包括到指定店舖消費、到食肆堂食、到戲院看電影或在指定時段內消費等才可享優惠。一般最低消費金額由100元至1,500元不等，可免費泊車時數則由1至6小時不等。有21個停車場訂明必須以電子貨幣簽帳消費，另有14個停車場的優惠則只接受單一收據計算。

消委會指，部分停車場提供的免費泊車優惠設出入閘時間，或換領優惠時間限制。消委會提醒，駕駛者須先了解清楚相關消費的條款細則，否則要額外消費才能享有優惠，或要另付泊車費，得不償失。

消委會今年1至5月收到16宗有關停車場服務的投訴，較去年同期的21宗減少，去年全年則接獲48宗相關投訴。消委會指，投訴個案主要涉及泊車條款不清晰的收費爭議，經是次實測後確認消費者的不滿並非無理。消委會期望停車場營辦者能以服務為本，以清楚展示其收費和優惠條款，方便駕駛人士作出知情選擇。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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