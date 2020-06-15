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【迪士尼重開】香港迪士尼樂園6月18日起重開　設入場人數限制須網上預約

消費錦囊 10:53 2020/06/15

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【迪士尼重開】香港迪士尼樂園6月18日起重開　設每日人數限制入場須網上預約 -

繼海洋公園重開後，香港迪士尼樂園亦將6月18日（周四）起重開，每日會設有入場人次限制，市民須透過官網預約入園日子，並須遵守園內多項防疫措施，包括佩戴口罩、填寫健康申報表格等，「奇妙處處通」年票會員今日起可率先預約入園日期，一般公眾則可於明日（16日）起可預約。

【延伸閱讀】【海洋公園6‧13重開】港人優惠！成人門票7折 小童長者免費入場

香港迪士尼樂園公布，樂園重開時，各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，都會實施社交距離措施。至於迪士尼朋友與客人近距離互動及合照，將會暫停，另設有實行社交距離措施的迪士尼朋友體驗。另外，度假區亦逐步恢復酒店服務。

樂園重開後，每日會設有入場人次限制，市民需在到訪樂園前7日內，預先在香港迪士尼的入園預約網站，購買門票及預約到訪日期，而「奇妙處處通」年票會員可優先在到訪前8日內預約。「奇妙處處通」年票會員可率先於今日開始預約入園日子，一般公眾則可於明日（16 日）中午12時起預約。在網上入園預約過程中，須作出健康聲明。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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