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7-Eleven 100蚊5盒Häagen-Dazs雪糕批　惠康35.9蚊3包淘大點心

消費錦囊 07:00 2020/06/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：100蚊5盒Häagen-Dazs雪糕批

由即日起至6月16日，於7-Eleven買Häagen-Dazs雪糕批（各款），100元即可買5盒雪糕批，平均一盒20元一盒。此外，如使用電子優惠券，加15元即可買多一盒。

2. 惠康：35.9蚊3包淘大點心

由即日起至6月18日，於惠康購買淘大點心，35.9元即有3包，數量有限，售完即止，極品糯米雞除外。

3. 7-Eleven：迷你思樂冰+$1多1杯

由即日起至9月29日，於7-Eleven買迷你思樂冰，加1元可獲多一杯；於7-Eleven自由斟中杯裝，只需優惠價6元。 

銷售店舖地址

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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