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9歲童發明紙牌遊戲　登亞馬遜遊戲榜榜首 去年賺852萬

創業 15:00 2020/06/13

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留家抗疫成為不少人的日常，同時亦為不少人在逆市中帶來商機。來自美國西雅圖的9歲男孩，2年前發明紙牌遊戲，並在疫情期間成為美國電商亞馬遜（Amazon）上排名第一的遊戲，賺取逾100萬美元（約775萬港元）。

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每件商品賺20美元

據《西雅圖時報》報道指，9歲男孩Alex Butler於2年前發明紙牌遊戲「Taco vs Burrito」，遊戲主要扮演烤餅店和捲餅店的玩家，用一些荒謬的配料，各自配搭出得分最高的一份食物。配料包括一般蔬菜和肉類，更有「新鮮的大腦」、「小熊軟糖」和「朱古力蝦」等怪異材料。不過若卡牌組合太過火，就有可能引發「肚痛」，需扣分懲罰。

報道提到他每賣出一件商品就可賺取20美元（約155港元）利潤，單是去年已為他帶來了110萬美元（約852萬港元）的收入。

Alex媽媽Leslie Pierson在Facebook表示，至今仍不太相信兒子成為百萬富翁。為要替兒子管理Taco vs Burrito銷售業務，她與丈夫Mark Butler成立公司Hot Taco，並讓兒子擁有最大股權，在他還沒成年的期間，父母會幫助他，直到他可以管理公司。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）
【原文：美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁（收費文章）】

欄名 : 創業idea

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