立夏海灘良伴　葡萄酒大師Debra Meiburg Sarah Heller推介奧地利Gruner Veltliner

▲ 無獨有偶，兩位Master of Wine都推介奧地利的Gruner Veltliner白酒。

夏天來了，新冠肺炎疫情又未退卻，許多人除了之前的上山，現在又會下海玩水迎熱浪。最近在社交媒體見Master of Wine（葡萄酒大師）Debra Meiburg與朋友去海邊玩樂，攜帶的是香港人比較陌生的奧地利白酒——F.X. Pichler, Gruner Veltliner, Smaragd, Loibner Loibenberg, Wachau, Osterreich，一大堆大家可能抓破頭也不認識的文字，其實要記住的只有一個，就是Gruner Veltliner，奧地利著名的白葡萄。雖然在捷克及匈牙利也有種植，但Gruner Veltliner最為人熟悉的品牌，仍然是來自奧地利。

▲ F.X. Pichler是奧地利產酒區Wachau著名的酒莊之一，擁有16公頃的葡萄園，大部分都是種植Gruner Veltliner。（Debra FB圖）

Gruner Veltliner不屬於極之芳香的葡萄，但卻可以陳年。有著扁豆、芹菜、白胡椒等的風味，還有柑橘、蜜糖的點綴。

事有湊巧，問另一位香港的Master of Wine Sarah Heller，她去海灘的心水選擇，竟然又是Gruner Veltliner，她的解釋是去海灘，不需要一些風格明顯的葡萄酒，只要清新及美味便成，她的推介是Weingut Brundlmayer, Kamptal, Gruner Veltliner, Terrassen, 2019。

▲ Weingut Brundlmayer, Kamptal, Gruner Veltliner, Terrassen, 2019（2016，$107，375ml，Aqua Wine）：Brundlmayer一直被認為是奧地利最佳酒莊，更連續數年奪得《Wine & Spirits》雜誌Winery of the Year的殊榮。（圖片被訪者提供）

「縱使奧地利是一個內陸國家，找海灘不容易，但只要沿著多瑙河向下走，就可以找到類似香港的海灘。這時候，一杯充滿朝氣活力帶酸度的Gruner Veltliner，就是炎夏最佳的飲品。」Sara說。

另類之選：意大利氣泡酒Prosecco

可能有些人會覺得奧地利白酒比較冷門，在坊間不容易找，那便可以試試意大利氣泡酒Prosecco，近日在超市的角落，便見有Prosecco的特別推廣。為甚麼推介Prosecco，而不是香檳呢？

因為在沙灘這些用來hea的地方，無必要飲好貴的香檳，也毋須好認真地品酒。有「窮人香檳」之稱的意大利Prosecco，甜甜地，容易入口，又有氣泡，任誰也不會抗拒。

這產自意大利東北面的Prosecco，葡萄名字昔日也叫Prosecco，今天多稱作Glera，法例規定在釀製過程當中，最少要有85%Glera，再混合其他葡萄。

不要以為「窮人香檳」就求其釀製，要認真認識Prosecco的不同種類、不同風格，又是一大的學問。簡單來說，看看其酒標上是寫Brut、Extra Dry還是Dry。

因為Prosecco有3種不同的風格：

1. Brut：現代版本，有柑橘的芳香及植物的風味，餘糖由0-12g/l不等。

▲ Carpene Malvolti, 1868 Brut, Prosecco Superiore, DOCG（$155，Sino Vantage） 這酒莊就如法國香檳 Veuve Clicquot 般，在意大利及海外都是較多人認識的品牌。

2. Extra Dry：最傳統的版本，有蘋果、梨子的風味。但不要被Extra Dry誤導，餘糖一點也不少，由12-17g/l不等，換句說話，以往大家都喜歡較甜的版本。

▲ Col Vetoraz, Prosecco Superiore, Extra Dry, DOCG（182，Vinoble）：酒莊的 Extra Dry（17g/l 糖份）一向表現出色，曾得過多次大獎；而它也是筆者在 Prosecco 產區喝過最好的 Extra Dry，芳香、凝煉、酸度不俗，有少許礦物風味。

3. Dry：最不常見的版本，同樣一點也不乾身，有17-32 g/l的餘糖，有着白桃及青蘋果的風味。

如果讓我選擇，我會傾向Brut的風格。因為如果你不是香檳的粉絲，認為它太酸的話，那麼在擁有酸度的Prosecco Brut之中，還有着少許甜絲絲的點綴，就最perfect了。