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遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？

職場 15:00 2020/06/14

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遙距工作成職場新趨勢　企業員工如何建立互信？

新冠肺炎疫情蔓延全球，為免增加感染機率，政府及不少機構均採取特別工作安排，容許僱員在家工作（Work From Home）。事實上，「遙距工作」的概念已被談論多年，而近期全球疫情爆發，正好帶動未來新趨勢。

【延伸閱讀】【轉行搵工攻略】疫情改寫求職規則　成功搵工要靠呢4點

雖省時慳錢 惟在家易分心

對企業而言，在家工作無疑可以節省公司租金等支出，即使員工不回辦公室工作，企業依然能夠運作如常，工作效率甚至有所提升。由於大部分X、Y世代員工都追求在工作和生活上達至平衡，普遍對在家工作反應正面。員工既能節省平日往來公司的交通時間和開支，又可更靈活地照顧家庭。

不過，在家工作亦有其限制，一般人容易在工作期間被其他瑣事分心。Master Ascent創辦人及董事長葉麗貞認為，由於工作環境在疫情下急速轉變，員工仍需要時間適應。此外，員工亦需考慮電腦設備配套不足或缺乏穩定網絡的阻礙，同時亦會衍生網絡安全和資料私隱外洩等問題。

【延伸閱讀】【Home Office】遙距工作成新趨勢 企業如何保持營運效率？

企業員工常溝通建互信

從人力資源管理角度來看，在家工作帶來不少衝擊和挑戰，從人才招聘、員工培訓、團隊溝通、薪酬制度等，都需要作出對應調整。葉麗貞認為，在經歷長時間工作模式的轉變，不少管理層及員工都發現在家工作的可行性，此模式有望在疫情過後成為新常態，在家工作或會恒常化，惟部分管理層及員工對此新工作模式未能適應，甚至產生矛盾。

遙距工作令上司無法時刻監察團隊的工作，員工應主動滙報工作計劃和進度，從而建立信任及溝通。公司應訂立明確指標，增加員工投入度及在家工作時的績效管理；同時，團隊可多進行視像或電話會議，保持聯繫，提升工作士氣。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：遙距工作 職場趨勢（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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