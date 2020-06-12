【國泰重組】國泰資產重組的反思 及早離場無謂眷戀「老人」企業

日前國泰航空 （00293） 宣布資本重組計劃，引起社會熱議，當中最具話題係香港政府歷史性首次注資救助私人企業。

【國泰重組來龍去脈】救國泰難如登月？ 資本重組行動代號「Apollo」

新冠肺炎全球大流行，各國封關封城，世界各大小航空公司嘅航班都不能正常運作，每個月都燒緊銀紙去營運，唔少面臨倒閉邊緣。當中大型航空公司更有謂係「Too big to fail」，各國政府惟有硬着頭皮泵水救助，例如法國150億歐元援助航空業、德國政府斥資90億歐元救漢莎航空、美國財政部250億美元援助航空業等。所以國泰航空唔係唯一例子。

【國泰危機】疫情重創航空業 全球政府紛向航空公司泵水（第二版）

「Too big to fail」，係咪似曾相識？無錯，美國喺2008年次按危機時，房貸美（Freddie Mac）及房利美（Fannie Mae）被接管。想不到12年後，類似事件再次發生。美國係全球最多新冠肺炎確染人數嘅國家，達到200多萬，喺疫情未受控、經濟活動未能完全重啟下，愈來愈多企業難以經營下去，已經有過百年歷史百貨公司J.C. Penney、美國第二大租車公司Hertz等相繼申請破產保護，相信企業破產潮會陸續有嚟。

新經濟股上場 另一次投資機遇

喺民生角度，大型私人企業倒閉，必定會對社會造成嚴重影響，但政府銀彈有限，而且關乎公共財政事務，係咪間間都要政府救呢？相信此後呢個話題會引起廣泛討論。

喺投資角度，代表將會係新嘅投資周期開始，舊經濟企業會陸續退場，新經濟企業上場，現時更係發掘未來新星嘅好時機。例如有唔少分析講到，喺疫情影響下，愈來愈多綫下百貨公司、零售商店倒閉，相反網店將會加速發展。又例如，因疫情影響，唔少公司轉型或使用雲端服務，有分析指雲端服務公司嘅使用率會大增，就例如視像會議服務。所以投資賺唔賺到錢，係睇你有冇從中搵投資機遇嘅啫！

老公司欠動力 不如另覓增長型年輕企業

講返小小國泰航空，老一輩或者對國泰情有獨鍾，佢同滙豐（00005）一樣，曾經係香港輝煌時期嘅代表。但國泰多年來因燃油對冲問題財政備受困擾，加上自身經營未夠其他航空公司打，例如市佔率逐步被廉航公司瓜分，多年來盤數唔係太靚仔，更喺多年前被剔出藍籌。係積臣眼中，呢間係一間已無增長嘅公司，喺股票市場上係個老人家。雖然喺疫情後，航空業有望回復生機，但無人知係幾耐之後嘅事。而且無人保證國泰喺疫情後仲能唔能夠保持競爭力。

積臣無持有任何國泰航空股份，但國泰航空世紀供股「11供7」，即係會涉及碎股情況，碎股係市場買賣要捱折讓價，另外供股價較現價大幅折讓，股價勢受壓。與其真金白銀拎血汗錢去供股，不如及早離場，無謂眷戀，搵一間增長型又上進嘅後生仔仲好喇！

【國泰供股】國泰11供7 散戶供唔供好？

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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