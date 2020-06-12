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【政府派1萬】1萬元現金發放計劃　或成市民轉用網上銀行服務的誘因？

博客 18:55 2020/06/12

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【政府派1萬】1萬元現金發放計劃　或成市民轉用網上銀行服務的誘因？

財政司司長陳茂波近日宣布，1萬元現金發放計劃將於6月21日起接受登記，更提到透過網上銀行申請會更快收到錢。根據政府公布資料顯示，透過電子途徑快至1星期即可收款，而書面申請則需時2星期。本港近年銳意改革成為智慧都市，或者今次派錢是一個很好的誘因，讓市民使用網上銀行服務。

【延伸閱讀】【派錢1萬】6‧21父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

據報道指，自政府公布現金發放計劃後，中銀香港表示，接獲關於手機/網上銀行查詢增幅逾6成，反映不少市民正積極做好準備，以便順利登記。雖然未知網上銀行用戶人數是否有大幅增加，但是可以看到市民不抗拒使用網上銀行服務。

其實，政府近年亦實施不同的政策，希望推動香港成為智慧城市。在2018年推出轉數快系統，現今已突破500萬帳戶，交易總額近1.2萬億元，成效不俗。除了轉數快外，金管局去年亦發出8張虛擬銀行牌照，虛擬銀行已陸續開業。在今次的現金發放計劃中，眾安銀行ZA Bank更成為唯一一間參與計劃的虛擬銀行，並推出推薦朋友開戶送多一千的優惠吸客。

眾安銀行行政總裁許洛聖最近出席活動時表示，自推出優惠後，新用戶增長速度有加快。雖然今次優惠有望為眾安銀行吸引不少新客，不過重點是他們如何把這些新客戶轉成忠誠客戶。對於市民來說，大家習慣了傳統銀行的運作，要適應新模式並非易事。不過，現時大部分的銀行事務都可以在網上處理。正如早前受疫情影響，多間銀行分行暫停服務，亦是一個契機讓市民使用網上理財服務。

雖然香港近年的電子支付愈來愈普及，但是對現金仍有一定需求。虛擬銀行除了不設分行外，亦沒有提供自動櫃員機服務。如果急需現金，亦只可透過轉數快將資金轉至傳統銀行戶口再提款。不過，好消息是銀通近日推出跨行無卡提款服務，而2間虛擬銀行亦已加入成為銀通網絡的會員，日後虛擬銀行客戶若要提取現金，亦將更加方便。

【最齊銀行優惠懶人包】【政府派錢1萬】最齊銀行網上優惠 花旗推10萬元額外獎賞（更新至6月12日）

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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