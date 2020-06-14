網購結合社交增購買慾？慎防為減壓而衝動消費

▲ e 網購結合社交增購買慾？慎防為減壓衝動消費 -

新冠肺炎下大家外出購物的意慾大減，不少人都轉而在網上購買自己的心頭好。疫情成為了很多人接觸網上購物的契機，但在機不離手的青年間，網購其實早已流行。

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女生買服裝配飾 比例更高

為了更深入地了解香港青年這方面的習慣，MWYO青年辦公室向政府統計處（下稱統計處）索取了《主題性住戶統計調查第54號報告書》及《主題性住戶統計調查第67號報告書》中與青年網購有關的數據作分析。

根據統計處2018年的數據，15至24歲男女有網購的比例分別為44.5%及60.1%。從表一中我們可以看到他們的偏好有明顯差異，男生較喜歡購買電子產品及影音器材（在有網購的15至24歲青年中，分別有14.2%及4.3%的男性和女性購買此類商品）和數碼媒體商品（男女數據分別為10.3%和5.2%），女生則更鍾情於購買飾物和配件（男女數據分別為10.6%和23.6%）。此外，女生購買日用品和衣服鞋襪的百分比亦較男生高（男女數據分別為73.5%和87.2%）。

網購結合社交 增購物衝動

儘管女性更重視產品的價格，但這並不代表她們在網上消費少。根據統計處2018年的數據，本地15至24歲網購女生中，受訪前6個月內在網購上花費10,000港元或以上的約16,900名。

網購與社交的結合令網上消費更加有趣，但也增加了消費者的開支。在香港，有63%的20至45歲的香港居民表示會因為朋友在社交媒體上的分享而引發自己的購物衝動，認為社交媒體是導致自己過度消費的主要原因之一。

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衝動消費雖減壓 浪費損環保

網購為青年帶來更方便快捷的消費模式，卻可能導致他們衝動和過度消費。衝動消費對紓緩情緒低落有一定作用，美國有研究指出消費者在購物時能挑選自己喜歡的商品，令其覺得能夠控制自身的處境，有助走出傷痛，令人感到快樂。英國一份研究在此基礎上指出長期衝動消費是一種補償性的情緒調節機制，用以彌補自身情緒管理機制的不足，通過購物令自己的情緒好轉。

儘管購物能令人快樂及幫助減壓，但衝動和過度消費亦會造成環境和財務問題。原因是消費者會購入多於自己所需的商品，如80%的有網購經驗的香港人曾購買從未或使用少於兩次的貨品。製造這些「不需要」的商品不單浪費大量的水和其他天然資源，更會對環境造成極大的傷害。

（節錄）

【原文：青年網購增 須防過度消費】

撰文 ： 陳宇謙 MWYO青年辦公室研究員

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