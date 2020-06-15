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Derby shoes沒有出錯的機會　細數穩陣男鞋基本法

博客 12:18 2020/06/15

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Derby是男人皮鞋中的最基本款式。

上班族上班時離不開恤衫、西裝和皮鞋，但俗話說「觀音頭、掃把腳」，很多港男都忽略一對皮鞋對整個外觀的重要性，就算你的西裝穿在身上有多漂亮，但假若腳上是一對磨白了的皮鞋，都會令人大倒胃口。

法國鞋王Berluti都有推出基本的Derby Shoes，但有所不同的是鞋身顏色用人手掃上，以示矜貴。（售價未定）

對於要選擇一對用來上班的皮鞋，要不出錯，一定要從最基本入手，而Derby shoes（德比鞋）就是男鞋中永不出錯的「基本法」。

來自西班牙的Magnanni，鞋身修長，有鞋王Berluti的風範，但售價幾乎是七分之一，性價比相當高，難怪有不少棒場客。（$3,500 / Lane Crawford）


甚麼叫做Derby shoes？雖然經常有人會將它和Oxfords Shoes混淆，但要將兩者區分其實非常簡單，區分的地方在於鞋舌上，Derby shoes採用開放式鞋襟設計（open lacing），簡單來說亦即是鞋舌和整個鞋面只應用了一塊皮革製造，鞋翼尾部沒有與鞋舌相接。

Derby Shoes由一塊鞋面和兩塊可供縛鞋帶的皮革造成，非常容易和Oxford shoes區分。

至於Oxfords shoes，鞋面和鞋舌獨立分開剪裁而成，只要一經比較，很容易就可以分辨得到兩者在款式上的差異。

換上麖皮和生膠底，Derby shoes搖身一變成為便服鞋。（$12,300 / John Lobb）

除了Magnanni外，西裝品牌Suitsupply亦是其中性價比高的品牌。（$2,399 / Suitsupply）

與此同時，因為設計易於開合，Derby shoes更是適合腳背高和腳板比較寬闊的男士們穿著，款式上只要配合皮底就成了可供上班最為標準的鞋款，而換上生膠底則成了周末大派用場的便服鞋，從中可見Derby shoes雖然基本，但有著靈活的多變性。

黑色Derby shoes是一對絕對不會出錯的皮鞋，每個皮鞋品牌都會推出。（$5,700 / Tod's）


產品查詢：Berluti（2343 0855）、John Lobb（2537 2229）、Lane Crawford（2118 3388）、Suitsupply（5808 9488）、Tod's（2766 3288）

記者：何偉雄

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