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【財務自由】死慳非良方　增加收入來源才最重要

退休及生活保障 13:30 2020/06/12

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【財務自由】死慳非良方　增加收入來源才最重要

除了購物前要三思，以及經常檢視自己的財政狀況及現金流，以下兩點也要留意。雖然退休所需的金額會隨時間而轉變，但重要的是，要設立一個明確的目標，並給自己一個合理的時間表去實現。

3. 盡早建立退休儲備

雖然退休所需的金額會隨時間而轉變，但重要的是，要設立一個明確的目標，並給自己一個合理的時間表去實現。Sabatier認為，愈早退休所需的退休儲蓄的資本反而會更少。他認為，那是源於複利的魔力，當你愈早開始準備退休儲備，這筆錢將有留在投資帳戶內更長時間，因此它會有更多的時間來滾存並增值。

4. 積極開拓收入來源

Sabatier在一間小型市場營銷公司裡工作，每年賺取5萬美元（約39萬港元）的收入，與此同時積極地開拓不同的收入來源，讓自己忙個不停。他會每周用40個小時做他喜歡的工作來賺錢，例如是為律師行建立網站、籌備網上推銷的活動，甚至是翻新露營車等。

他認為沒有工作是微不足道的，他更嘗試過為別人照顧貓來賺取收入，並將這些收入作為儲蓄。Sabatier的經歷就證明了擁有多種收入來源是多麼重要。他更提醒讀者，當你為他人工作時，賺錢的潛力有限；但當你開始為自己工作時，你賺錢的潛力將會被激發。

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責任編輯：李瑩

欄名 : 退休理財

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