▲ 【父親節2020】豐澤電器低至5折！父親節商店優惠合集

父親節將至，各位諗好買咩禮物送畀爸爸未？好多商店都推出父親節優惠，豐澤網店嘅精選商品就更低至5折。仲未買禮物？睇吓下列商店幫唔幫到手。

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豐澤網店精選商品低至5折

豐澤網店eShop推出「Happy Father's Day」優惠，按照不同爸爸的個性推薦禮品，如「科技爸爸」、「健美爸爸」及「音樂爸爸」等，即日起至6月21日推廣商品低至5折。APPLE Watch Series 4 GPS+流動網絡（不鏽鋼錶殼）由原價4,999元減至3,399元；PHILIPS S3231/52鬚刨由868元減至698元。

豐澤「Happy Father's Day」優惠詳情：豐澤網店eShop

Logitech精選商品低至5折

由即日起至6月21日，Logitech推出「Logitech 父親節獻禮」，多款電競、遊戲、辦公及家用產品都有優惠。M705多工無綫滑鼠由原價399元減至299元；PRO X精簡型可換軸機械遊戲鍵盤由原價1,199元減至799元。

「Logitech 父親節獻禮」優惠詳情：Logitech網店

Sony精選商品低至63折

由即日起至6月21日，Sony推出「父親節優惠獻禮 」，多款影音、攝影、音訊產品均以優惠價發售，精選商品低至63折。Sony α7R III機身由20,990元減至16,490元，大減4,500元；Sony WF-1000XM3無綫降噪耳機由1,890元減至1,690元。

此外，Sony更推出星期三快閃優惠，於6月17日當日購買Sony α7R IV機身、Sony α7 II連SEL2870鏡頭套裝或Sony RX100 VI可享額外折扣優惠。不過，優惠設有名額限制，有意入手的話，就記得留意SONY facebook的最新消息。

Sony「父親節優惠獻禮」優惠詳情：SONY網店

責任編輯：曹佩鈞

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