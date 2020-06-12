  • 33°C
香港時間 : 2020612日 (五) 17:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【父親節2020】豐澤電器低至5折！父親節商店優惠合集

消費錦囊 16:40 2020/06/12

分享：

【父親節2020】豐澤電器低至5折！父親節商店優惠合集

父親節將至，各位諗好買咩禮物送畀爸爸未？好多商店都推出父親節優惠，豐澤網店嘅精選商品就更低至5折。仲未買禮物？睇吓下列商店幫唔幫到手。

【延伸閱讀】任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機

豐澤網店精選商品低至5折

豐澤網店eShop推出「Happy Father's Day」優惠，按照不同爸爸的個性推薦禮品，如「科技爸爸」、「健美爸爸」及「音樂爸爸」等，即日起至6月21日推廣商品低至5折。APPLE Watch Series 4 GPS+流動網絡（不鏽鋼錶殼）由原價4,999元減至3,399元；PHILIPS S3231/52鬚刨由868元減至698元。

豐澤「Happy Father's Day」優惠詳情：豐澤網店eShop

Logitech精選商品低至5折

由即日起至6月21日，Logitech推出「Logitech 父親節獻禮」，多款電競、遊戲、辦公及家用產品都有優惠。M705多工無綫滑鼠由原價399元減至299元；PRO X精簡型可換軸機械遊戲鍵盤由原價1,199元減至799元。

「Logitech 父親節獻禮」優惠詳情：Logitech網店

Sony精選商品低至63折

由即日起至6月21日，Sony推出「父親節優惠獻禮 」，多款影音、攝影、音訊產品均以優惠價發售，精選商品低至63折。Sony α7R III機身由20,990元減至16,490元，大減4,500元；Sony WF-1000XM3無綫降噪耳機由1,890元減至1,690元。

此外，Sony更推出星期三快閃優惠，於6月17日當日購買Sony α7R IV機身、Sony α7 II連SEL2870鏡頭套裝或Sony RX100 VI可享額外折扣優惠。不過，優惠設有名額限制，有意入手的話，就記得留意SONY facebook的最新消息。

Sony「父親節優惠獻禮」優惠詳情：SONY網店

責任編輯：曹佩鈞

=======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【端午節2020】低至64折！5大品牌端午糭早鳥優惠一覽
2020/06/10
【端午節2020】低至64折！5大品牌端午糭早鳥優惠一覽
【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推6重優惠 每用戶可領過百元電子現金券
2020/06/11
【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推6重優惠 每用戶可領過百元電子現金券
任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機
今日
任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機

最新專欄文章 更多

Pacific Coffee　初夏特飲買一送一
今日
Pacific Coffee　初夏特飲買一送一
任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機
今日
任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機
Givenchy手袋折上折！5大名牌網購平台一覽
2020/06/11
Givenchy手袋折上折！5大名牌網購平台一覽
轉數快新騙案　發送偽冒SMS　再以WhatsApp指轉錯數要求「退款」
2020/06/11
轉數快新騙案　發送偽冒SMS　再以WhatsApp指轉錯數要求「退款」
【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推6重優惠 每用戶可領過百元電子現金券
2020/06/11
【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推6重優惠 每用戶可領過百元電子現金券
著數優惠 父親節 Philips Apple 豐澤 Sony Apple Watch 鏡頭

下一篇文章

【政府派錢1萬】最齊銀行網上優惠 花旗推10萬元額外獎賞（更新至6月12日）

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機
任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機
【政府派錢1萬】最齊銀行網上優惠 花旗推10萬元額外獎賞（更新至6月12日）
【政府派錢1萬】最齊銀行網上優惠 花旗推10萬元額外獎賞（更新至6月12日）
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
生果金、綜援等人士周五獲發「雙糧」 款項自動存入不須另申請
生果金、綜援等人士周五獲發「雙糧」 款項自動存入不須另申請
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽