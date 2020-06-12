▲ 【科技股熱炒】蘋果股價升不停 內裡暗收藏一個原因

美國科網股近期走勢向好，兩大龍頭蘋果公司（Apple Inc., AAPL）及亞馬遜（Amazon.com, Inc.）本周內先後破頂見歷史新高，在美國新冠病毒疫情未退，兩大公司又有何原因讓投資者看好其前景呢？

亞馬遜受惠於網上購物熱潮還能解得通，但蘋果公司過去一季只能在網上銷售新品，加上疫情令用家換機意欲大減，對蘋果屬不利消息，但偏偏蘋果股價卻一直向上，點解？

蘋果公司收購NextVR 密謀攻內容平台

薑餅人翻查過去一個月有關蘋果公司的新聞，發現其中有一單新聞在疫情期間被忽略了。就是上月中蘋果向美國媒體確認，已收購了一家名為NextVR的公司。當然，蘋果沒有公布收購的作價及交易細節。

NextVR為一家提供即時或錄影運動賽事、演唱會、表演活動的空虛擬實境（VR）內容的播放平台。平台用戶可透過VR裝置，包括PlayStation、Oculus、HTC Vive、Microsoft HoloLens、及Lenovo VR眼鏡觀賞內容。該公司更獲得NBA球賽及溫布頓網球賽事的VR播放權。

NextVR的股東包括時代華納及Comcast等。現時NextVR網站已經停止運作，並說將會往新的方向發展。

Apple VR推出可期

事實上，觀乎蘋果公司發展內容訂閱服務的方向，除了Apple TV+是主要透過自家團隊找第三方製作公司製作內容外，其新聞訂閱服務也是以收購現成的平台作為基礎，再演變成目前的Apple News Plus服務。

Apple News Plus除了提供即時新聞內容，也向用戶提供多本著名美國雜誌的電子版本，讓訂戶只須每月10美元便可全部瀏覽。按照這樣的思路，蘋果收購了NextVR後，也必定會將之重新包裝成為Apple VR，為未來的iPhone及盛傳將會推出的Apple Glass提供獨家的內容。

科技產業謀生存 須構建自家生態系統

智能手機市場飽和，單依賴提升硬件配置如鏡頭像素及處理器速度已不能滿足用家，反而為用家提供足够的內容，及為內容開發商提供發佈的平台至為關鍵。

蘋果過去一段時間的新搞作，都離不開建立自家的生態系統，例如Apple Pay便把商戶及用家連繫上、Apple News把新聞媒體的內容經選輯後呈現給讀者、Apple TV+則為用戶找來頂尖的製作人拍攝不同種類的內容、Apple Arcade的打機平台，當然還有早已推出的Apple Music及App Store。

技術固然重要 內容才是王道

從今次收購可見，蘋果也開始對VR科技產生興趣。以往蘋果CEO Tim Cook只說Augmented Reality擴增實境才是最好的技術。但在5G網絡在全球推出後，以高速傳送VR內容給用戶已沒有太大問題。

為了讓用戶有升級5G iPhone的誘因，蘋果也必須要從內容方面入手，以Apple TV 模式來讓用戶感受到升級新機的好處。

現時香港的5G服務供應商，也將5G與VR結合一起推廣，有網絡商推出較輕便的VR頭戴裝置，來觀看指定內容及打機。亦有網絡商採購了韓國K-POP的音樂錄像節目，配合5G手機及指定的App，只須在手機便可觀看VR內容，讓用戶好像在舞台上與表演者同台演出一樣。

用VR直播觀看足球賽事 體驗如何？

對薑餅人而言，最令人期待的就是透過VR直播的足球賽事。現時部份英超賽事已具備VR直播(香港應未開通)，透過球場上的多個攝影鏡頭，讓用家透過手機屏幕觀看球賽時，就如同在球員身邊在場上觀戰一樣，而非在看台上。不過，由於鏡頭仍然是在場邊，而非在球員身上，因此觀看時有可能只看到無人的草地。

現在距離蘋果推出5G手機相信還有數個月的時間，蘋果的VR服務能否趕及一併推出仍然是未知數。但蘋果的股價已事先反映了新的增長動力了。