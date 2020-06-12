▲ 狄以達靠投資賺第一桶金 入行後曾「囂張」揮霍 -

狄以達唱跳歌手的形象深入民心，為推廣舞蹈文化不遺餘力，亦曾經自資籌辦表演活動。為夢想出心出力，也要有一定的財政能力，狄以達是如何賺取創業資金？

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初次投資 賺創跳舞學校第一桶金

以唱跳歌手出道後，狄以達創辦了跳舞學校「Dance Kingdom」，原來創校的第一桶金，是靠他初次投資賺取的。他中學時主修商科，在老師鼓勵下接觸股票市場。他憶述約10年前，當時正值投資濠賭股的熱潮，他便跟隨潮流投資其中一隻經營澳門博彩業的股份，短時間內便為他賺取第一桶金。「對於當時只有19、20歲的我來說，能賺到10萬元已算是相當不錯。」

狄以達初次投資已能豐收，但過程令他明白到投資的壓力很大，要時刻留意股市的升跌，需要下很多苦功才能獲利。「別看輕投資股票的人，以為他們買股票就能賺錢，很簡單。他們為投資做的功課，其實與我在跳舞室日練10個小時無甚分別。」他坦言，自己屬於「穩陣派」，需要經過詳細分析才能下投資決定，因此在創業後，他因難以承受股市波動的風險而減少投資，主力將資金投放在生意中。

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入行後曾經「囂張」 為華麗舞台歌衫揮霍

雖然中學時期，曾因家中財困而要半工讀，令狄以達養成應使得使的理財習慣，但身在五光十色的娛樂圈，更榮升老闆，狄以達更形容自己「囂張」。

狄以達坦言，入行後有一段時期，經常外出用餐，也會為追求華麗的舞台服裝而揮霍，每當在舞台表演時，特意購買昂貴的舞台服裝來展現自己。與此同時，作為跳舞學校的老闆也很「心雄」，因為野心太大而租用近4000呎的場地，而陷入3年「燒錢」的時期。「當時以為花錢裝修、面積大，就能吸引客人，但後來發覺其實場地的大小，與學生的學習成果無太大關係。」

後來，狄以達放下虛榮心，參考外國表演者，改用較平實的表演服飾，將資源投放在排練、舞蹈員及其他舞蹈效果上。「經歷過那段時期後，我覺得不應將『自我』放大，就算表面風光，也可能暗藏隱憂，只是別人看不見。」隨着年紀的增長，以及創立了另一門裝修生意，狄以達再沒有放任自己消費，變得更為踏實，目前更為圓父母重新上車的心願，而努力賺錢。

記者：李瑩

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