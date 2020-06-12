政府派1萬　精選3隻低入場費收息股

▲ 政府派一萬 精選3隻低入場費收息股

政府派1萬元計劃將在6月21日開始接受登記，市民最快7月20日可以「有錢落袋」。在疫情底下，這筆額外收入既然用不着去旅行，新iPhone又未推出，倒不如將其投資到股市，買入一、兩手收息股，讓自己年年可以有錢收。

事實上，政府之前派發6,000元已經是2012年3月的事情了。網上就曾經流傳過，有位投資者當年將全數6,000元買入中國銀行 （03988） ，連同股價增長及利息收入計，在去年底該筆資金已經有10,825元，回報超過80%。

雖然中國銀行過去的表現及回報都不算好，市場上亦有不少股份在8年間的回報表現更強勁，但都足以證明以「錢滾錢」管理財富才是王道。故此筆者精選了3隻入場費低過或者在1萬元附近的收息股給大家作參考，感受長綫投資的威力。

1. 港燈 （02638）

港燈為商業信託，為電力供應商。去年因新利潤管制協議影響，純利按年挫23.7%至23.3億元，年內分派金額亦相應下跌約20%，由過去全年派40.04仙下降至32.03仙。

至於未來，港燈的電費與固定資產淨值掛鈎，故港燈愈多基建投資，便愈有能力申請加電費。港燈未來3年打算興建3台燃氣發電機組及發展可再生能源，而早前公開的文件亦透露預期淨電費會由2018年的每度電112.5仙，升至2023年的151.9仙，5年間升約35%，由此可預見未來港燈收入會穩定增長，派息金額亦相信會漸漸回復正常。

2. 香港電訊 （06823）

香港電訊同樣屬商業信託，訂明其可分派收入須100%作股息派送，而過去5年的派息金額都有增長。至於今年則可能因為疫情下漫遊收入減少，導致收入及派息亦略為收縮，不過長遠前景仍然正面。

公司未來增長潛力落在虛擬銀行及5G業務之上。香港電訊持有有虛擬銀行的15%股權，介紹指銀行會提供一系列結合電訊、娛樂和旅遊的零售金融服務予香港電訊的用戶。5G業務則在今年開始陸續推出，相信日後會更廣泛應用。香港電訊現時入場成本略高於1萬元，有興趣的不妨給多些耐性候低買入。

3. 領展 （00823）

社會運動及新冠肺炎疫情打擊領展去年度業績，但卻無影響派息增長，按年增加6%至2.87元，連增14個年度，紀錄未斷纜。隨着疫情紓緩，主打民生生意的領展，其業務應該會較同行更快迎來反彈，今年的業績及派息增長都值得憧憬。

況且領展早有對外擴張的決心，之前便購入內地多個商場及在澳洲的一幢商廈。在現時全球經濟不景氣，反而造就機會給領展以優惠價格買入優質資產，故今年來自收購的增長動力可能有驚喜。



作者：Gary Poon

所提供的資料僅供一般參考之用，不擬提供作為個人投資或理財建議。Gary Poon持有香港電訊 （06823） 。

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