【移民澳洲】港邊青由工作假期到移民大堡礁　英文不好曾做黑工 終成功創業圓夢

香港時局不穩，近年查詢移民海外的人數激增，以澳洲、台灣、加拿大等地最為熱門。80後的游沛倫（Frederick）自言在香港時是邊青一名，讀書不成，去澳洲工作假期，結果在當地落地生根，並成功創業。他現在居住在艾爾利海灘（Airlie Beach），更寄語後生一輩，香港很細，想向外闖一開眼界，要趁年輕。

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▲ Frederick（左）去年在艾爾利海灘開設的中式外賣店，僱用了兩名伙計，現時生意額大致滿意。

英文不好 曾做黑工

當下有條件移民澳洲的港人，大多是具學歷資產的專業人士，但80後的Frederick不諱言，自己讀到中四就輟學，

我算是廢青一名，無心向學後做洗頭剪髮，晚上則蒲夜店，玩了幾年。家姐覺得不太對路，建議我到澳洲工作假期，自食其力。

他記得是2011年9月到埗澳洲，

自己英文不好，只拿着1,000澳元就來開展新生活，有時只做沒福利的黑工，1小時賺10澳元，接着是做農場摘生果之類，甚麼都做。與香港生活是180度轉變，一切要慢慢適應。

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▲ Frederick初踏足澳洲的酒店業，做housekeeping時也是一種磨練。

任飛行公司經理 寓工作於娛樂

後來他想多體驗澳洲，除了努力學英文，還加入酒店業做執房洗廁所等雜務，後來更到昆士蘭的漢密爾頓島（Hamilton Island）工作。漢密爾頓島是大堡礁區域內最具人氣的觀光小島，既有度假村亦有各式旅遊設施。他由房務員做起，待英文慢慢進步，繼而轉做不同的工作崗位，從大堂接待做到主管。

▲ Frederick任職GSL Aviation時，與澳洲機師留影。

真正的轉捩點，是Frederick於2016年轉任小型觀光飛行公司GSL Aviation的市場部經理一職，公司位處大堡礁區域內的艾爾利海灘。「那時多華人來大堡礁，我負責接待、安排行程或當翻譯等，也會出席各旅遊展開拓亞洲市場等。搭小型飛機遊覽大堡礁，真的看了無數次。」Frederick寓工作於娛樂，與港式的工作壓迫感，自然是兩個世界。

▲ Frederick任職大堡礁GSL Aviation達 3 年多，臨空欣賞過無數次這個心形環礁的景色。

在GSL Aviation工作3年多期間，得到公司舉薦，取得了偏遠地區擔保移民簽證（Regional Sponsored Migration Scheme Visa），取得工作經驗後，就可申請澳洲移民，目前他已入籍澳洲。他說當市場部經理年薪約7萬澳元（約37萬港元），在艾爾利海灘這觀光小鎮來說已算不俗。

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▲ 在大堡礁區域任職，Frederick自然少不了作潛水之樂。

投資42萬港元開外賣店

Frederick想創業挑戰一下，辭去飛行公司一職，於去年6月在艾爾利海灘開了一間中式外賣店。

「香港做生意成本高，艾爾利海灘人口只有幾千人，舖頭的頂手費才約5萬澳元（約27萬港元），每年租金為3萬5千澳元（約19萬港元），已包含保險費、飲食牌管理費等，兩項共計約8.5萬澳元（約45萬港元）。這小生意開業至今的總營業額大概廿多萬澳元，雖未達收支平衡，但成績尚算滿意。」

▲ 中式外賣店的菜式平靚正，Frederick說得到不少澳洲街坊支持。

Frederick喜歡在風光如畫的澳洲小鎮生活。「若搬到大城市如悉尼、墨爾本等地生活，那豈非跟香港差不多？況且移民小鎮相對簡單，不如大城市般競爭大。」

▲ 愛好水上活動的Frederick，在大堡礁自然「如魚得水」。

至於近年港人視澳洲為熱門移民國家，Frederick說若果不熟悉這邊的移民程序，宜委託相關律師或移民中介，評估自身的條件，看哪個方法最適合自己。「雖然要收費但相對安全，因若申請一次失敗，會有記錄在案，之後再申請手續會更複雜。」

Frederick寄語年輕一代，若孤身一人沒有包袱，不妨向外闖。

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