▲ Zara母企擬關全球1200分店 與消費者「斷捨離」有關？ -

新冠肺炎疫情衝擊全球零售業，時裝品牌Zara母公司、西班牙企業Inditex公布，上市以來首次單季虧損，截至4月底止3個月業績，期內收入按年跌44%，淨虧損4.09億歐元。Inditex表示，ZARA將於2020及2021年關閉1000至1200間實體分店。有分析指，在疫情及環保風氣帶動下，消費者改變消費習慣，導致不少快時尚品牌接連倒閉或關閉部分分店。

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斷捨離成熱潮 慢時尚將取代快時尚

專門撰寫消費者趨勢的Kate Hardcastle在《福布斯》撰文，分析ZARA等快時尚沒落的原因。Hardcastle認為，疫情期間不少國家實施居家令，消費者留家抗疫「無處可去」，減弱了打扮的意慾，加上日本「收納教主」近藤麻里恵（Marie Kondo）提倡的「斷捨離」大受歡迎，疫情期間消費者多了時間整理舊衣物，反思個人消費習慣，將家中多餘衣物捐到慈善機構。部分慈善商店甚至已發出警告，他們因欠缺人手而無力處理突如其來的大量衣物。

Hardcastle亦指，環保風氣的盛行，也令「慢時尚」有逐漸取代快時尚的趨勢，瑞典環保少女Greta Thunberg不時強調人類消費慾對地球的傷害，促使消費者轉而尋求品質更好、更耐穿，以及對動物、人類及地球無害的「環保時裝」。

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消費者更講求與建立品牌關係

美國的反種族歧視示威（Black Lives Matter Movement）席捲歐洲多地，不少時裝品牌均在社交平台表示，會就事件重新評估其業務發展是否符合普世價值。Hardcastle認為，在社會運動的推動下，消費者購物前會留意品牌的理念，品牌在社交媒體發文以外，在營商時亦要兼顧對地球及社會的責任。

責任編輯：李瑩

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