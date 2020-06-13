▲ 【酒店優惠】平過茶餐廳！4星酒店推自助早餐優惠 45蚊任食炒麵點心

香港百物騰貴，去茶餐廳食個早餐一般都要3、40元。不過，紅磡的逸．酒店（Hotel sáv）近日推出自助早餐優惠，星期一至五只需45元，即可享用逾14款美食，分分鐘平過食茶記！

【延伸閱讀】【自助餐優惠】300蚊有找！3大酒店自助餐特集

由即日至6月30日，逸．酒店推出自助早餐優惠，星期一至五每位只需45元，而星期六、日及公眾假期則需60元。而酒店自助早餐提供煙肉、火腿、焗豆、雞肉腸、炒麵、點心、玉米片、水煮蛋、牛角包、麵包、班戟、多士、白粥及新鮮水果等以供選擇。同時，更可享無限添飲咖啡、茶、橙汁或蘋果汁。

由於自助早餐反應熱烈，由2020年6月13日起，酒店已將自助早餐分以下三個時段：

時段一：6:30am – 7:40am

時段二：7:50am – 9:00am

時段三：9:10am – 10:30am

需要注意的是，如需享用優惠，只需於用餐當日於逸‧酒店地下大堂購票。若想享用優惠，最好提早抵達酒店，以免撲空，亦可預先購券。

逸．酒店

地址︰紅磡蕪湖街83號

查詢方法︰致電至275 8888／電郵至info@hotelsav.com

優惠詳情

責任編輯：曹佩鈞

=======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。