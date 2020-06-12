▲ 【醫療科技】善用有限資源提高效率 疫情下 科技如何支援醫護

新冠肺炎疫情全球大流行，令全球醫療系統面對龐大壓力。醫療行業的基建和供應鏈面臨挑戰，前綫醫護人員亦需要長時間工作，不眠不休地照顧病人。如果說前綫醫護人員心中有一個問題，那大概是：「如何提高效率，用更少的力氣做更多的事？」

患者數量不斷增加，而資源短缺令前綫人員不堪重負，因此提高日常重複性工作程序和服務的效率在這時刻尤其重要。

AI和機器學習技術可以幫助前綫人員減輕工作量，紓緩醫療系統的壓力。自3月初，全球的衛生組織已經使用Microsoft Healthcare bot服務，創建了1,600個新冠肺炎自我評估機器人，幫助回應公眾查詢，讓醫護人員能夠空出時間以專注於其他更緊急的地方。至今，全球已為23個國家，超過3,100萬人提供該服務。儘管資源有限，但照顧患者的需要，確保大眾的身心健康依然重要，而科技正正能夠支持這一點。

▲ Microsoft Healthcare bot

以遙距醫療護理保持服務運作 同時保障安全

過去數月香港大眾積極抗疫，不少人都減少外出以降低感染風險，尤其避免到醫院等高風險地方。但對一些需要定期到醫院接受檢查或治療的長期病患者來說，疫情確實帶來很大的挑戰。

憑着以科技協助各行業和個人成就更多的信念，Microsoft香港與聯合醫務集團（UMP）合作，提供遙距問診服務，並簡化預約流程，令有需要人士能及時得到所需的醫療服務。UMP利用Microsoft Teams及其預約功能，讓病人能夠透過手機應用程式進行預約、視頻問診，並支付診金。所有參與計劃的醫生都統一將應診時間表連接到平台上，病人能夠輕鬆選擇適合的時間進行視頻問診或面診，減省在醫務所的候診時間，經醫生處方的藥物亦能免費送到府上。

香港中文大學醫務中心亦採用相近的方式，利用Microsoft Teams平台提供遙距醫療服務，為長者及長期病患者在安全環境下提供所需的檢查服務，令他們更安心。

為未來長久的抗疫戰做準備

自新冠肺炎疫情爆發至今，我們已經看到醫療行業的重大改變。毫無疑問，這次疫情將為整個行業產生深遠影響。要安全的復工需要企業先改變其運作模式，每個組織都必須進行調整。

隨着各界為抗疫不斷努力，我們希望科技能繼續發揮其重要作用，為醫療行業專家提供所需的技術和工具，以為病人提供有效的護理，並對研究治療方法作出貢獻。

Microsoft成立了AI for Health計劃，籌集了2,000萬美元專門用於支持前綫研究，我們的數據科學家在分析數據和洞見、治療和診斷、資源分配、傳播準確訊息，和科學研究各方面作出貢獻。

未來，我們將在10月提供首個針對特定行業的雲端服務，為客戶和合作夥伴整合各種功能，以加深病人的參與度，聯繫護理團隊並提高營運效率，目標是解決當今行業正面臨最緊迫的挑戰。

▲ Microsoft Cloud for Healthcare

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

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