狄以達「燒錢」辦跳舞學校　為夢想無悔放棄上車（短片）

擁有自己的安樂窩是不少人的目標，但香港樓價高企，要一圓上車夢，或要放棄人生中的其他理想。藝人狄以達以唱跳歌手出道，主持節目《安樂蝸》成功入屋，同時身兼跳舞學校和室內設計及裝修配對平台的老闆。擁有多種收入來源，狄以達卻甘願為夢想而不上車，他又會否感到可惜？

【延伸閱讀】狄以達靠投資賺第一桶金 入行後曾「囂張」揮霍

中學兼職跳舞老師 半工讀幫補家計

狄以達中學時因家裡財政陷困難，而展開半工讀的生涯，做過倉務員及神秘顧客等兼職，惟薪金不多。可幸在跳舞師兄的介紹下，開始在中小學校及社區中心等擔任跳舞老師，靠一技之長賺取收入，幫補家計。

狄以達回憶，當年放學後便會立即趕到另一間學校或社區中心教班，每星期教導的課堂多達十數班，甚至佔據了他假日休息的時間。但他卻不覺辛苦，更找到作為老師的意義：「在社區中心教的學生，有些甚至有黑社會背景，部分有吸毒習慣，但接觸跳舞後他們都回歸正途。」

野心太大 陷入「燒錢」危機

以唱跳歌手出道後，狄以達因不忍心放下學生而創辦了跳舞學校「Dance Kingdom」，現已發展至3間分校。憑着在行內的名氣及經驗，Dance Kingdom發展迅速，更在2014年擴展至近4000呎的場地，但卻因為野心太大，導致學校陷入歷時3年的「燒錢」狀態。

當時每月的營運成本高達10多萬元，狄以達及其合夥的導師在那段時期，都很擔心收入不夠交租，為了賺錢而每日營營役役，失去了教學的樂趣。「當時也想過要放棄，始終不能無止境的要導師們捱下去。」後來，他明白教學質素好壞並非取決於場地的大小，便轉租面積較小的場地，租金成本降一半，省回的資金可投放至導師們身上，讓他們能專注教學工作。

【延伸閱讀】由跳舞轉戰室內設計 狄以達分享疫市營商心得

疫情停業近半年 損失近30萬元

狄以達的跳舞學校亦有在中小學校開辦課堂，推廣舞蹈文化之餘，也能增加導師收入來源。疫情期間，跳舞學校停業近半年，狄以達坦言已損失近20、30萬元，尤幸早已轉租面積較小的場地，損失不算太多。



即使在疫情下跳舞學校有虧損，狄以達卻甘願為熱愛的事不計成本，聯同一眾香港精英運動員及資深舞蹈導師拍攝「運動最前綫」網上節目，提供予中小學校的內聯網使用，讓停課學生在家都能輕鬆進行運動課。

為夢想無悔錯失上車時機 望助父母重新上車

狄以達主持節目《安樂蝸》而成功入屋，10年間帶觀眾參觀不同設計風格的家，但他坦言因香港樓價高企，面積又不太，因而沒有打算置業。他笑指：「我有時也會想，自己是不是傻的，數年前還是200多萬元的樓盤，如果當年不辦跳舞學校，便可以買到一層樓，現時或可升值數百萬元。」雖然「錯過」上車機會，但狄以達卻不覺可惜：「多年來投放心機及資金發展事業，也算能及時行樂，實現夢想，留下美好回憶。」實現夢想的美好，從來都是無價。

時下不少父母為子女籌謀上車，狄以達卻反過來希望助父母重新上車。當年家中面對財困，父母將舊居放售套現，多年來也有買回同一屋苑的心願。狄以達認為，父母習慣舊居的社區，也有很多舊朋友作為鄰居，對該區有深厚的感情，故期望未來能買回該屋苑與舊居相似的單位，一圓父母心願，讓他們有安享晚年的居所。

記者：李瑩

更多【理財Star Talk】系列訪問：

Patrick Sir談理財心得 儲錢全靠「斷六親」？（短片）

買樓付首期後險「撻訂」 衛詩雅投資股票從未蝕錢全靠運？（短片）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。