▲ 由跳舞轉戰室內設計 狄以達分享疫市營商心得 -

跳舞了得的狄以達，擁有3間分店的跳舞學校外，於2017年更憑着主持節目《安樂蝸》的經驗，與朋友個合資開設室內設計及裝修平台，晉身成兩門生意的老闆。疫情下，他的跳舞學校在這半年間蝕近30萬元，另一邊廂，室內設計及裝修平台卻因疫情受惠，客人增加近3倍。經濟環境轉差，有人認為有危便有機，作為老闆，他又如何在疫境求存？

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疫情停業近半年 損失近30萬元

疫情中，不少行業轉型網絡發展，傳統學校亦改以視像授課。但狄以達認為，跳舞教學始終是親身授課比較好，而且考慮到並非每人家中都有足夠空間跳舞，因此未有乘勢將跳舞課堂轉為網上教學。因此防疫期間跳舞學校停業近半年，他坦言已損失近20、30萬元。

不過，狄以達也非守株待兔，早前聯同香港運動員及舞蹈導師拍攝「運動最前綫」網上節目，更發掘到新商機。「拍攝節目原本不是以賺錢為目標，但後來有學校向我們反映，有興趣付費給我們拍攝節目。」在疫市下無償付出，贏得口碑之餘，更成為開拓新項目的契機。

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網上配對平台受惠疫情 客人增加3倍

疫境下，有危亦有機。狄以達於2017年更憑着主持節目《安樂蝸》的經驗，看準創新科技發展的潛力，與來自不同界別的朋友，包括室內設計師、裝修師傅以及從事IT、銷售及銀行界，合資搭建室內設計及裝修平台SPACEPLAN，為客人提供報價及顧問服務，就受惠疫情發展，客人增加3倍。「起初客人因沒嘗試過網上平台，不時要打電話或上門來確認，現時已客人已很樂意使用網站。」

透過平台，客人可輸入所需設計或裝修的單位資料，找到心儀的設計公司查詢，另一邊廂，設計師或裝修公司便會提供建議和報價。狄以達指，以往傳統的方式，客人需四處諮詢，才能找到合適設計公司，現時有了網上平台，只要輸入資料便可獲得報價，減省了客人的時間。

疫情為轉型網絡發展良機？

作為兩門生意的老闆，狄易達坦言跳舞學校的性質較為傳統，而室內設計及裝修平台屬於初創公司，較為新穎。疫情期間，不少人視為轉型網絡發展良機，有經營網上平台的經驗的狄易達認為，轉型非想像中容易。以跳舞學校而言，網上課堂總不及親身授課好。而且，創建網上平台也不是想像中容易，他舉例，他的網上平台共投放近200萬元，網站的每一設計都是經過多翻修訂，更要不斷更新與時並進。他認為，要轉型網絡發展，要經過詳細的考慮，如業務的性質、營運成本及長遠發展等。

記者：李瑩

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