【政府工】環保署逆市聘多個職位 減廢主任筍工月薪逾4.4萬

新冠肺炎衝擊本港經濟，最新失業率為5.2%，創十年新高。港府早前決定增設臨時職位，當中環境保護署正於政府網站填補5個職位空缺，減廢主任的月薪超過4.4萬元，堪稱「逆市筍工」，該職位的申請截止日期為6月19日。

防疫抗疫基金獲撥款60億元開設3萬個為期約12至18個月的有時限職位，各部門已正在招聘逾1萬個職位，另外逾1萬個職位，政府願與包括私營公司在內的業界合作。

翻查政府職位空缺查詢系統，環保署正以「同心抗疫．保就業」為名，招聘減廢及回收項目助理、評估及噪音類項目助理主任、電動車項目統籌員、減廢回收環保大使（廚餘），以及減廢主任。

獲取錄者悉數按非公務員合約條款聘用，為期不超過1年，減廢主任須有相關科學或工程科目學位，以及4年減廢、回收再造等全職經驗，月薪達44,665元；項目助理只需文憑試或會考成績，不要求經驗，但月薪亦有1.5萬元。

項目助理 薪酬亦有1.5萬

環保局曾解釋，綠色就業計劃涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」，全職和兼職兼備。各「綠在區區」上月底已公布開設約45個與減廢回收及環保教育相關職位，為期半年至一年。

職位申請網址︰按此

職位截止日期︰6月12日/19日

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