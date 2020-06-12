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【存息攻略】兩間虛擬銀行存息比併 活期賺息點玩最著數 ？

收息攻略 14:28 2020/06/12

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【存息攻略】兩間虛擬銀行存息比併 活期賺息可相差1,800元 要點玩最著數 ？

天星銀行（Airstar）昨日正式開業，是繼眾安銀行（ZA Bank）後第二間開放予市民申請開戶的虛擬銀行。兩間虛擬銀行均以快速開戶及高息存款利率作招徠，在現時股市波動及環球持續低息環境下，相信不少市民對「高息」產品倍感興趣。以下比併兩間虛擬銀行的活期存款及定期存款，要點開存款戶口最着數。

【延伸閱讀】天星銀行正式開業 活期存款3.6厘年利率

港元活期存款

首先比較兩者的港元活期存款（見表一）。天星銀行在正式開業期間，特別推出「星級」存款服務，首2萬港元存款可享年利率3.6厘，優惠期直至到2021年6月10日；而2萬元以上至100萬元的存款有0.5厘年利率。

而眾安銀行的港元活期年利率首50萬元存款則為1厘。不過，天星銀行與眾安銀行均對不同款額的存款提供不同年利率，邊間賺息多啲？存戶就要計計數。

假設：
存款額︰50萬元（假設沒有資金提存）
存款期︰1年

天星銀行︰

首2萬元賺息︰2萬元 x 3.6厘=720元
其後48萬元賺息︰48萬元 x 0.5厘=2,400元
合共賺息︰3,120元

眾安銀行︰

首50萬元賺息︰5,000元

經計算後，眾安銀行的50萬元存款比天星銀行多賺1,880元利息。

表一︰

  天星銀行 眾安銀行
港元活期存款年利率

首2萬元︰3.6厘

2萬元以上至 100萬元︰0.5厘

100萬元以上︰0.1厘

50萬元或以下︰1厘

50萬元以上︰0.01厘

*資料以各銀行的最新公布為準

港元定期存款

至於港元定期存款方面，比較各個存期，普遍以天星銀行的年利率較高（見表二），當中天星銀行最高是存3個月有1.7厘；而眾安銀行最高是存12個月有1.4厘。

然而，加上眾安的「加息券」，玩法及結果又不同了。現時眾安推出限時優惠吸客，新客戶使用指定優惠碼開戶，可獲港元定期存款計劃額外3厘的「加息券」，即是說，12個月的存期即有4.4厘，吸引力大增。詳情可參考此文

至於定存入場門檻方面，天星銀行要求1,000元，而眾安則可低至1元，兩者入場門檻仍比傳統銀行低，一般來說，在傳統銀行開立定存戶口入場費都要數萬元。

值得留意的是，天星銀行為提前提取未到期的定存的用戶，不另外收費。

表二︰

港元定期存款年利率 天星銀行 眾安銀行
1個月存期 0.8厘 0.5厘
3個月存期 1.7厘 1.25厘
6個月存期 1.3厘 1.35厘
12個月存期 1.5厘 1.4厘

*資料以各銀行的最新公布為準

【美國零息】聯儲局預告2年內不加息 專家推薦定存以外收息4大選擇

 

責任編輯︰陳啟昌

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人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。

欄名 : 存款收息

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