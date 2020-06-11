▲ 【政府派錢1萬】收政府1萬再拎多10萬！ 邊間銀行咁豪爽？

政府派錢1萬，除了市民收錢，銀行都伺機搶吸市民這1萬，陸續推出奇招優惠，如現金回贈、定存優惠、大抽獎等。其中，經花旗銀行成功登記收取政府1萬元的客戶，有機會額外贏取10萬元。

6月21日起，市民可登記拿取政府派現金1萬元的計劃（現金發放計劃），經合作的銀行的網上理財登記，最快可於7月8日收到款項。花旗銀行亦推出優惠吸客，經該行成功登記計劃的客戶，除了可獲68元現金外，更有機會額外贏取10萬元。

【派錢1萬】6‧21父親節起登記 一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

花旗銀行客戶於8月31日前透過Citibank網上理財登記現金發放計劃，即可賺取68港元現金獎賞。此外，客戶將自動參加大抽獎，有機會贏取10萬港元現金獎（名額1個）。

此外，新客戶透過手機銀行進行遙距開戶，存入50,000港元新資金並維持半年，可額外賺取500港元現金。

【最齊銀行優惠懶人包】最齊銀行網上優惠 最高獎賞攞多1萬（更新至6月11日）

責任編輯︰曹佩鈞

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