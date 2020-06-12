UA 院綫2D電影成人戲票 $70 7-Eleven子母朱古力奶減$3優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、UA 院綫：全綫2D電影成人正價劃一$70

由6月11日起，全綫UA 院綫成人正價戲票（2D版本）劃一至 $70，於網站或手機應用程式購票需支付手續費。若為UA會員，透過UA FAN FEST 6月份買一送一優惠，即可每人低至$35睇戲！

2、7-Eleven：子母Chocolicious朱古力牛奶飲品$3優惠券

由6月10日至6月23日，在7-Eleven分店購買子母Chocolicious朱古力牛奶飲品225毫升裝一包，出示以下優惠券，即可作$3使用。此優惠可重複使用，唯每次交易只限使用一次。

3、American Express信用卡：簽帳滿$50 享$10回贈

即日起至7月9日期間，只需憑已登記之美國運通卡於網上或實體商戶累積簽賬淨值滿$50，即可獲享$10簽賬回贈，推廣期內可享優惠最多2次。

撰文：hket小編

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