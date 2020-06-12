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任天堂網店NSEW抽籤購買Switch主機

消費錦囊 09:00 2020/06/12

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任天堂正規商品販賣店NSEW在facebook宣布，推出2款Nintendo Switch主機抽籤購買活動，名額共125個，有興趣的人士可於今日（12日）早上10時於網店登記參加活動。

由今日（12日）早上10時至6月14日晚上8時，市民可於NSEW網站登記《Nintendo Switch 主機抽籤購買活動》，2款Switch主機均為2,340元。每人只限登記1次，重覆登記將會被取消資格。是次活動合共有125個名額，當中Nintendo Switch 電光藍‧電光紅主機（電池持續時間加長型號）佔100部，而Nintendo Switch 集合啦！動物森友會特別版主機則佔25部。

參加方法非常簡單，只需於活動進行時間內於NSEW網站進行登記，並根據指示填妥表格後按「Submit」提交。惟需注意，登記時不設選項，主機款式將隨機抽出，不設更改。而抽籤結果將於6月18日下午6時在NSEW Facebook公布，NSEW亦會以Email通知中籤者安排購買事宜。中籤者可於6月23至28日到NSEW門市以現金付款購買Switch主機。中籤者於取貨時，必須出示身份證正本及確認電郵核對身份。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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