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【政府派1萬】經建行登記攞政府1萬 有機會抽獎贏多1萬元

日常開支 18:06 2020/06/11

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6月21日起，市民可登記拿取政府派現金1萬元的計劃（現金發放計劃），經合作的銀行的網上理財登記，最快可於7月8日收到款項。建設銀行（亞洲）亦推出優惠獎賞吸客，經該行成功登記計劃的客戶，有機會獲額外1萬元。

【派錢1萬懶人包】6‧21父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

【派錢1萬】6‧21父親節起登記　一文睇晒派錢1萬元懶人包（附9大Q&A）

建行（亞洲）官網指，由6月21日至9月30日，客戶透過電子渠道（網上銀行、手機銀行、銀行網站及智慧櫃員機）完成登記，並以建行（亞洲）帳戶成功收款，即可自動參加大抽獎，有機會贏取1萬元現金或800元香格里拉酒店餐飲禮券，名額分別有3個及100個。

此外，建行（亞洲）亦推出信用卡購物獎賞。成功登記的用戶，由即日起至7月31日，憑建行（亞洲）信用卡每月合資格零售簽賬及/或現金透支達5,000元或以上，每月可獲200元現金回贈，6及7月合共簽賬1萬元或以上可獲400元現金回贈。

【最齊銀行優惠懶人包】最齊銀行網上優惠 最高獎賞攞多1萬（更新至6月11日）

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 生活理財

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