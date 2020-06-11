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Givenchy手袋折上折！5大名牌網購平台一覽

消費錦囊 18:21 2020/06/11

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上月奢侈服裝品牌Chanel逆市加價，引來多地市民排隊搶購。其實不少人會喜歡到歐洲掃名牌，但現時受疫情影響，想買心儀名牌產品，網購幫到你。

【延伸閱讀】【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力

24S

24S是LVMH集團旗下的網購平台，產品品牌包括LV、GUCCI、LOEWE、Marni及Fendi等。最近24S更推出優惠，首次購物的客戶消費滿200歐元或以上，在結賬時候輸入優惠碼「10FIRST」，即可享9折優惠，有效期至2020年12月31日。

詳情：9折買LV產品！ LVMH旗下電商24S推限時優惠（附優惠碼）

Farfetch

Farfetch同樣是一個奢侈品牌網購平台，出售GUCCI、Chloe、Vanlentino、BURBERRY及Prada等產品。Farfetch正舉行年中促銷售活動，多款品牌都有優惠。由即日起至6月20日，購物滿1,100港元，並於結帳時輸入優惠碼「JUNE20」，即可享額外8折優惠。

NET-A-PORTER

NET-A-PORTER集合了逾800個設計師品牌，當中包括GUCCI、Chloe、Balenciaga、Saint Laurent、Isabel Marant、Prada及Stella McCartney等。NET-A-PORTER亦會不時推出減價活動，有興趣可以多加留意。而NET-A-PORTER的運費由50港元至90港元不等，亦會不定期推出免運費優惠。

Matchesfashion

Matchesfashion雲集超過450個設計師品牌，包括Chloe、GUCCI、LOEWE、Vanlentino及Bottega Veneta等。Matchesfashion更不時推出促銷優惠。以GIVENCHY Catena small croc-effect leather cross-body bag為例，原價為16,990港元，現在只需10,194港元，結帳時輸入優惠碼「EXTRA10」，更可享額外9折優惠。此外，在網站購物滿2,000港元，更可享免運費及免費退貨服務。

Selfridges

Selfridges是一家英國百貨公司，並設有網上購物平台，多個國際知名品牌的產品如LOEWE、GUCCI、BURBERRY及PRADA等亦有在平台出售。單次運費為25英鎊；消費者亦可選擇Selfridges Plus Global服務，40英鎊可享12個月全球無限次配送服務。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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