▲ 【美國零息】聯儲局預告2年內不加息 專家推薦定存以外收息4大選擇

美國聯儲局主席鮑威爾預告，美國至2022年底前不會加息。有專家認為，聯儲局不加息的預告，或會影響本港銀行存息水平，存款收息回報甚至會跑輸通脹。在經濟衰退及低息環境下，投資者想收息還有甚麼選擇？

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀認為，聯儲局不加息的預告，或會導致本港銀行存息維持低水平，存款收息的回報有機會跑輸通脹，建議投資者將資金投資在其他投資產品。

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1. 債券

張佩儀認為，不少債券的息率較銀行定存高，惟投資門檻較高，一般為20萬美元起（約155萬港元） 。如投資者有充足的資金，她建議投資者可留意企業債券，例如由本地地產商長江基建（01038）及新世界發展（00017）發行的企業債等，息率亦相當吸引。

此外，她認為投資者亦可留意由政府發行的通脹掛鈎債券（iBond）及銀色債券（Silver bond），有政府「包底」的保證年利率，回報可望跑贏通脹。不過兩種債券亦有不同的限制，iBond可以在二手市場買賣，但二手市場未必活躍。而銀色債券只限65歲或以上人士可申請，並不設二手市場。

2. 債券基金

張佩儀指，債券基金的投資門檻較債券低，適合資金較少的投資者。她又指，市場上有不同類型的債券基金，如高息債券基金等，部分利息較銀行存息更為吸引。不過，她提醒投資者，債券基金的回報是取決於銀行、基金公司或證券商的基金投資表現，而且基金價格可升可跌，並不保本，籲投資者需考慮有關投資風險。

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3. 儲蓄保險

此外，她認為儲蓄保險也可成為投資者定存以外的選擇，部分保險公司所提供的短期儲蓄保險，保單年期約3至5年，並設有穩定的保證回報率，適合想穩定食息的投資者。

4. 股票

張佩儀指，現時不少銀行股及地產股均跌至相當吸引的水平，其股息率也不低，收息一族也可考慮。她又指，盈富基金 （02800） 為追蹤恒指的ETF，每年派息2次，回報表現被動追蹤恒指走勢，運作簡單易明，對長綫投資者仍屬不俗之選。

記者：李瑩

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