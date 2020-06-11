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轉數快新騙案　發送偽冒SMS　再以WhatsApp指轉錯數要求「退款」

消費錦囊 17:58 2020/06/11

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轉數快新騙案　發送偽冒SMS　再以WhatsApp指轉錯數要求「退款」

近年本港電子支付愈來愈普及，雖為市民帶來方便，但同時卻成為了不法之徒行騙的工具。金管局推出的轉數快（FPS）近日出現新的行騙手法，有騙徒佯裝「轉錯數」，其後發送假冒假冒轉數快短訊，再以Whatsapp聯絡事主退還款項，藉以騙財圖利。

【延伸閱讀】【電子錢包】用PayMe、轉數快轉錯錢？即睇各電子錢包轉錯帳解決方法

本地資訊保安公司Lapcom接獲舉報，有騙徒以「轉錯數」為藉口，先傳送偽冒的轉數快SMS予目標人物，再以WhatsApp訛稱自己轉錯錢，希望對方把收到的款項「發還」。

（Lapcom截圖）

（Lapcom截圖）

Lapcom指出，要用這個方式行騙其實不難，只需要有2張不同號碼的電話卡、再偽冒真實轉數快短訊，以及在轉數快系統「搜尋」轉數快用家便成，更可同時知悉目標人物的名字簡寫，令騙局添上幾分真實感。

檢查帳戶交易紀錄辨真偽

其實面對這類型的騙案，用戶只需要檢查自己的帳戶的交易紀錄，即可查證是否真有人過錯數。再者，大家亦可留意假冒轉數快短訊的銀行查詢電話是否自己慣用的銀行，如果本身根本就沒有相關銀行的帳戶，就能識破騙局。

此外，如果大意轉錯數，最好還是找銀行幫忙協調，若對方不合作或拒絕歸還款項，再考慮報警。當然，若發現銀行戶口收到不明來歷的款項，亦要向銀行反映，否則有機會負上刑事責任。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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