【政府工】康文署聘香港大球場兼職　高級球場助理時薪高達88元

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職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質
本港失業率高企，如未能找到全職工作，也可考慮暫時做兼職賺取收入。政府各大部門近日公開招聘多個兼職職位，康樂及文化事務署現正招聘香港大球場兼職，分別為球場助理及高級球場助理，當中高級球場助理時薪高達88元。
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球場助理（香港大球場兼職職位）
申請人應徵資格：
職責範圍：
工作地點及時間：
獲聘用者會安排在節目前、節目當日及節目後在香港大球場戶外範圍執行職務，須不定時及輪班工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派。如因運作需要，亦會安排在旺角大球場或掃桿埔運動場執行職務。
薪酬：
詳情可瀏覽公務員事務局網頁。
截止日期：2020年6月23日晚上11時59分
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高級球場助理（香港大球場兼職職位）
申請人應徵資格：
職責範圍：
工作地點及時間：
獲聘用者會安排在節目前、節目日及節目後在香港大球場戶外範圍執行職務，須不定時及輪班工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派。如因運作需要，亦會安排在旺角大球場或掃桿埔運動場執行職務。
薪酬：
詳情可瀏覽公務員事務局網頁。
截止日期：2020年6月23日晚上11時59分
責任編輯：李瑩
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欄名 : 職場百科