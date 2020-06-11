▲ 【政府工】康文署聘香港大球場兼職 高級球場助理時薪高達88元 -

本港失業率高企，如未能找到全職工作，也可考慮暫時做兼職賺取收入。政府各大部門近日公開招聘多個兼職職位，康樂及文化事務署現正招聘香港大球場兼職，分別為球場助理及高級球場助理，當中高級球場助理時薪高達88元。

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球場助理（香港大球場兼職職位）

申請人應徵資格：

完成中五課程或具同等學歷；

最少1年兼職工作經驗（具有帶位、保安、顧客服務工作或協助籌辦康樂活動經驗者，或可獲優先考慮。）

操良好廣東話、英語和普通話；及

持有有效急救證書者，或可獲優先考慮。

職責範圍：

解答查詢、提供顧客服務；

檢查入場票及提供帶位服務；

協助於活動舉行前後作場地配套設施的臨時設置和準備工作；

協助人群控制工作；

協助執行保安工作；

協助執行體育場規例及使用大球場的規則；及

執行球場職員及高級球場助理安排的工作。

工作地點及時間：

獲聘用者會安排在節目前、節目當日及節目後在香港大球場戶外範圍執行職務，須不定時及輪班工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派。如因運作需要，亦會安排在旺角大球場或掃桿埔運動場執行職務。

薪酬：

時薪65元，獲聘用者將按非公務員合約條款受聘24個月。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年6月23日晚上11時59分

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高級球場助理（香港大球場兼職職位）

申請人應徵資格：

完成中五課程，並在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

最少2年全職（或4年兼職）在大型表演場地或運動場館的工作經驗；

操良好廣東話、英語和普通話；及

持有有效急救證書者，或可獲優先考慮。

職責範圍：

督導球場助理的工作；

解答查詢、提供顧客服務；

監察食店、保安及清潔承辦商的工作；

協助急救服務、處理意外、受傷及突發事件；

協助於活動舉行前後作場地配套設施的臨時設置和準備工作；

協助執行體育場規例及使用大球場的規則；及

執行球場職員安排的工作。

工作地點及時間：

獲聘用者會安排在節目前、節目日及節目後在香港大球場戶外範圍執行職務，須不定時及輪班工作（包括星期六、日及公眾假期），實際工作時間由主管分派。如因運作需要，亦會安排在旺角大球場或掃桿埔運動場執行職務。

薪酬：

時薪88元，獲聘用者將按非公務員合約條款受聘24個月。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年6月23日晚上11時59分

責任編輯：李瑩

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