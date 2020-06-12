以一打二　寶馬全新2系Gran Coupé

▲ 於去年面世的全新四門轎跑2系Gran Coupé就率先搶閘攻港，由即日起至6月21日在寶馬大廈展出。

上星期寶馬在網上公布了第二代4系Coupé的新look，其超大雙腎型設計的鬼面罩，可算是震撼車壇，就算是忠實馬迷一時三刻也未必能接受到。雖然4系Coupé仍未在港現真身，但於去年面世的全新四門轎跑2系Gran Coupé就率先搶閘攻港。型格的流綫車尾設計，加上無窗框車窗及高科技配置，完美演繹出一架轎車如何睇得又跑得，一次過帶出兩種感受。

▲ M235iA xDrive有M Performance專屬的一體化Cerium Grey網狀雙腎形鬼面罩，加上新款六角形LED頭燈及L型尾燈，更有動感。

Coupé在車壇不算新鮮字，即是有流綫車尾設計的四門轎跑車；而加上Gran一詞，換言之是升呢版，更grand更豪華。回顧歷史，寶馬近10年來推出過3款Gran Coupé車款，包括有2012年的6系、2014年的4系，以及兩年前的8系。不過8系Gran Coupé叫價逾150萬，縱然心動也未必能買得起，於是寶馬就推出全新2系Gran Coupé，讓喜歡轎跑車的「馬迷」有多一個選擇。

寶馬這次一口氣推出3款2系Gran Coupé，包括有218iA Gran Coupé Sport、218iA Gran Coupé M Sport，以及M235iA xDrive Gran Coupé，車頭雙腎形鬼面罩設計，延續了寶馬一貫傳統，以及向旗艦8系Gran Coupé高貴造型致敬。LED頭燈就換上六角形新款，尾燈亦改成纖幼L形，頭冚較高及多綫條，感覺更有型。

▲ 新車承襲了寶馬設計師對四門Coupé綫條的執着，無框式車窗令整體更瀟灑有型，提升豪華感。

而新車最讓人期待之一就是車窗設計，採用了無框式車窗，承襲了寶馬設計師對四門轎跑綫條的執着。車身由中段起開始「流綫」，延伸至C柱再一直到尾，簡潔瀟灑。後門尾端窗框當然不少得寶馬專屬的經典Hofmeister Kink，這個由設計師Wilhelm Hofmeister所創的倒勾型C柱曲綫車窗設計，為車款增添一份獨特性。

▲ 新增全新設計的光影飾板，配合6種色調氣氛燈，讓車主隨心情調整車廂氛圍。

尾箱空間敞大

內櫳就設有全景觀的特大天幕天窗，讓自然光綫無阻擋地滲進車內，就算流綫型設計壓低車身，在車廂亦沒有太大的壓迫感。後座採用40/20/40摺疊比例，令尾箱容量增加至430公升，在Gran Coupé系列中可謂少見。

寶馬亦貼心照顧到駕駛者的需要，218iA採用了5.1吋全彩色Black Panel儀錶板，中控台則是8.8吋iDrive 6.0觸控式熒幕；M235iA xDrive更有10.25吋的觸控式熒幕，同樣輕微傾斜7度面向駕駛座，讓駕駛更易觀看及更安全。

▲ 駕駛艙採用人性化設計，M235iA xDrive的中控台及數碼化儀錶板更達至10.25吋。

動力方面，入門版的218iA採用1.5公升直列三缸渦輪增壓引擎，配備七速DCT雙離合器半自動波箱，可達至140匹最大馬力及220Nm峰值扭力，0至100km/h加速需要8.7秒。較貴的M Sport版就加設了M Sport Package、18吋輕合金輪圈及M Sport懸掛等。

高性能版的M235iA xDrive，則搭載了BMW B48系列2公升TwinPower Turbo直四渦輪增壓引擎，馬力306匹，峰值扭力450Nm，再配合八速Steptronic自動波箱及xDrive四輪驅動系統，由0至100km/h加速僅需4.9秒，並配備M系列性能及煞車系統，如M系列轉向系統、前軸Torsen限滑差速器，以及懸掛等，四驅系統更可提供50%動力至後輪輸出，令駕駛表現更出色。

▲ 新車配備ARB連續性限滑差速器，反應比傳統DSC動態穩定控制系統快3倍，大大提升濕地及過彎抓地力，更精準俐落。

雖然THE 2 Gran Coupé早於去年已在網上發布，但寶馬這次亦特意舉辦「#BMWMyPassion DETOUR新車體驗之旅」來迎接這3款新車登場。寶馬將體驗場地分為型（Style）、馭（Dynamics）、樂（Joy）、全（Dedication）及傲（Thrill）5大區。除首度發布的THE 2 Gran Coupé外，各區會配搭一款車系，包括人氣2系Gran Tourer、3系Sedan、3系Touring、THE 1、THE X1，以及M135iA xDrive及M340iA xDrive Touring等10款車。

▲ 高性能版M235iA xDrive搭載2公升TwinPower Turbo直四渦輪增壓引擎，極速更達到每小時250公里。

規格表（M235iA xDrive）

售價︰HK$628,000（M Performance Pack另加$50,000）

車型︰四門4座轎跑車

引擎︰1,998公升TwinPower Turbo直四渦輪增壓引擎

馬力︰306hp/5,000-6,250rpm

扭力︰450Nm/1,750-4,500rpm

傳動︰四輪驅動、8速Steptronic自動波箱

懸掛︰M款電子懸掛

車身︰4,526 x 1,800 x 1,420mm

輪軸距︰2,670mm

輪胎︰225/40 R18

加速︰0-100km/h 4.9秒

極速︰250km/h