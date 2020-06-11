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【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推6重優惠 每用戶可領過百元電子現金券

消費錦囊 16:00 2020/06/11

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騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK加碼推出優惠，合共推出總值過百元的獎賞，涵蓋商戶消費、生活繳費以及娛樂體驗三大範疇。

優惠一：三大商店專屬印花活動 

由即日起至6月30日，用戶於全港OK便利店、759阿信屋及佳寶食品超級市場單筆消費滿10元即可獲贈專屬印花一個，憑兩個印花可換領5元專屬電子現金券一張，用戶於每個商戶內最高可賺10元，即3間商戶合共可獲價值30元電子現金券。

優惠二：6月份「多用多賞」 

由即日起至6月30日，用戶於APP內的「多用多賞」推廣活動頁面可領取2元通用電子現金券一張，單次消費滿10元即可使用，用完再領。用戶最多可領取8張2元通用券，即合共可獲價值16元電子現金券。

優惠三：「買住＋食住日日賺」 

由即日起至6月30日，用戶於指定參與商戶單次消費滿10元，即可獲電子印花一個，最多可獲六個印花。憑三個印花即可兌換一張5元電子現金券，即最多可獲價值10元電子現金券。

「買住日日賺」參與商戶：7-Eleven、759阿信屋、佳寶食品超級市場、Ztore士多、華潤萬家、VanGo、U購、大生超市及優品360等；
「食住日日賺」的指定商戶為大食代、Bread Talk、土司工坊、Lady M、食代館、三巡小廚、奇華餅家、一粥麵及聖安娜等。 

優惠四：WeChat Pay HK官方帳號「賞我請留言」 

由即日起至6月30日，首次關注「WeChat Pay Hong Kong」微信官方帳號的用戶，並發送「WeChat Pay Hong Kong我要獎賞」的訊息，帳號將自動回覆一個6個字符的「領獎碼」及活動連結，可獲贈5元通用電子現金券一張。

優惠五：繳交電費領取電子現金券

新用戶禮遇：首次使用WeChat Pay HK繳交中電電費的用戶，繳費前可於「優惠專區」內的推廣頁領取一張價值20元專屬電子現金券。
 
綁定賬戶禮遇：於WeChat Pay HK「生活繳費」綁定中電電費賬戶或之前已綁定賬戶的用戶，繳費前可於「優惠專區」內的推廣頁領取一張價值10元專屬電子現金券，名額有限，先到先得。

優惠六：「消費密密送JOOX VIP」

由即日起6月28日，用戶每星期以WeChat Pay HK於任何商戶首次單筆消費滿20元，即可免費獲得7日JOOX VIP兌換碼，可不受限制地收聽JOOX音樂庫內超過三千萬首歌曲。一連三星期最多可以免費獲得21日JOOX VIP。 

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 消費錦囊

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