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全球大學最新排名 港大排22位創新高 美國稱霸全球頭三位

其他地區 13:01 2020/06/11

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國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排名，本港7間上榜大學排名皆有上升，其中4間打入50大；香港大學排名創新高排第22位，按年升3位，但仍跑輸新加坡兩間大學及清華大學。

QS世界大學排名按6項指標編制，包括學術聲譽、僱主評價、論文引用次數、師生比例、國際教員比例及國際學生比例，包括收集逾9.4萬名學者及4.4萬名僱主的意見。

港大攀升第22位

本港今年繼續有7間大學上榜，港大排名攀升3位至第22位，比2012年排第23位的紀錄更高。港大排名創新高，QS指主要緣於港大在學術地位及研究影響方面都有改善。

其餘6間本港大學排名均有所提升，科技大學上升5位至第27位，中文大學上升3位至第43位，城市大學亦重新打入50大，按年躍升4位至第48位，並高過2018年的第49位。理工大學排名亦勁升16位至第75位，浸會大學升3位至第264位，嶺南大學則上升20位至第571至580位。

QS指本港上榜的所有大學，在論文引用次數指標得分均高過去年，但僱主評價分數則全綫下跌，以港大及科大為例，分別按年跌6至7分，至76.3分及63.6分。QS認為，本港大學需提高僱主對畢業生的認可程度，加強課程與相關行業的聯繫，並提供與工作相關的學習活動。

3甲以美國大學稱霸

至於全球排名十大，繼續以英美院校為主，三甲排名與去年相同，美國麻省理工學院連續9年稱冠，其後依次為史丹福大學及哈佛大學。另外，新加坡國立大學穩佔全球第11位，繼續領先亞洲大學，南洋理工大學微跌2位至13位；中國的清華大學微升1位至第15位。

撰文 : 馮琪雅

欄名 : 環球視窗

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