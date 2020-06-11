▲ 【寵物保險】為寵物買保險抵唔抵？比較5大寵物保險保障

作為主人，為寵物籌備飲食、趣味玩具，搏牠歡心，費煞思量。人生中有十幾年，見證調皮毛孩，霎時長大，瞬間老邁，看獸醫亦在所難免。為毛孩張羅一份寵物保險，看來理所當然。適逢香港市場出現虛擬保險公司，主打寵物保險，貓主人狗主人都大感興趣。10Life比較了OneDegree、藍十字Blue Cross、富衛FWD、MSIG、PetbleCare的寵物保險，發現各大保險公司的保障差異很大，至於抵唔抵買，大家就要比較過至知！

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為保毛孩健康 主人不容有失

筆者飼養貓狗多年，深明毛孩有事，主人心如刀割。為保毛孩健康，陪伴我們走多幾年，當毛孩健康時，我們要做齊保健措施；當毛孩生病時，我們就帶牠立刻就醫。以下事項，主人一定要知：

例行健康檢查、接種疫苗

毛孩不舒服，就要帶牠看獸醫（門診），由於毛孩開不了口，通常須驗血驗便等檢驗項目，來診斷病況，有時更動用較先進的診斷測驗，如X光檢查、超聲波等

醫生處方藥物

毛孩病重時，可能要入院治療，甚至進行手術

毛孩亦可能患癌症、需要化療

這些年來，帶貓狗去例行檢查、接種疫苗、看門診（通常都要驗血等檢驗），都經常發生；隨着寵物愈來愈年長，出現嚴種疾病的機會隨之上升。究竟市場上的寵物保險，保障足夠嗎？我們以松鼠狗來比較寵物保險。

寵物保險保額大不同 門診檢驗索償較常見

從上圖看，基本上沒有寵物保險會承擔健康檢查、接種疫苗。不過，對於寵物生病時的醫療開支，上述寵物保險亦有保障，但保額不同。就着常見的門診、驗血、先進檢查及處方藥物，藍十字、MSIG的賠償上限顯著較高。而MSIG及OneDegree就將這些保障項目歸納於一個較大的賠償上限內，對投保人索償較有利；相反，富衛於多個項目各自設限，方便保險公司限制賠償。

PetbleCare及MSIG的年度保障額最高，約68,000元。不過，PetbleCare 則着重於住院及手術費用，通常用於較嚴重的疾病。站在主人角度，毛孩的心境永遠長不大，如非必要，亦不想讓牠獨自留醫。另外，MSIG及藍十字就表明保障癌症化療，保額為13,750至15,000元；而OneDegree就提供一次過的癌症現金10,000元。

除了年度保障額，大家亦要注意共同保險，即投保人需先行自付的費用，然後才可向保險公司索償餘額。一般來說，共同保險的比率愈低，投保人需自付金額應較低，但消費者需同時留意細項的保障上限。上述產品中，富衛的共同保險最低，為0%，但其細項限額亦劃分得較仔細，當開支超出細項上限時，投保人仍要自付。另外，藍十字、MSIG的共同保險介乎20%（<4歲）至40%（>9歲），當毛孩長大變老，投保人自費開支亦不少。

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至於保費方面，我們顯示了狗齡1歲及8歲的松鼠狗的保費，只有富衛的保費於兩個狗齡皆一樣（4,780元），其他保險公司的保費就按狗齡調高。狗齡1歲的保費介乎2,088元（MSIG）至5,400元（PetbleCare ）。狗齡8歲的保費則由低至4,780元（富衛）到高達6,396元（OneDegree）。

主人投保前須留意不保事項

讀者可能會問，寵物保險究竟抵唔抵買？雖然不能直接比較，但相較人類可買自願醫保，寵物保險價錢並不低，因為它多用於門診相關治療，發生機會率高於住院（自願醫保是住院醫保），保險公司亦較難為寵物保險提供高性價比的保障。

當然，小動物帶給人類的歡樂，猶如無價之寶。對於毛孩的醫療開支，寵物保險是其中一個保障，主人亦可透過儲錢，以作不時之需。順便一提，本文只討論了寵物保險的保障及保費，其實，寵物保險產品亦標明多個不保事項，例如，投保前已存在疾病；此外，不少保險公司只承保已植入微型晶片的貓狗，主人投保前要了解清楚。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：主人必讀！寵物保險保障大比拼 （2020年）】

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